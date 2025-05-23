собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото: акимат Туркестанской области

Учебный 2024-2025 в Туркестанской области завершили 33 884 выпускников 11 класса. Из них 2 313 человек претендуют на получение «Алтын белгі», а 2 400 являются кандидатами на «Үздік аттестат», передает Kazpravda.kz со ссылкой на областное управление образования

В Туркестанской области в этом учебном году в 1 093 школах обучалось более 553 тыс. учащихся, или каждый пятый школьник страны. Учащиеся области принимали участие в различных республиканских олимпиадах и научных проектах, завоевав 12 золотых, 16 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Завершающийся учебный год оказался плодотворным для региона. Туркестанская область вошла в тройку лидеров в качественном рейтинге команд-участниц Республиканской олимпиады по обществознанию и естественным наукам на 2024-2025 учебный год.

Также по результатам рейтингового индекса министра образования РК Гани Бейсембаева, состоящего из 20 критериев в сфере образования, 5 учебных заведений Туркестанской области вошли в «100 лучших школ» республики.

Для создания комфортных условий и повышения качества знаний в Туркестанской области в 2026-2028 годах планируется построить 53 школы на 16,1 тыс. мест. В этом году в 105 школах области будет проведен текущий ремонт.