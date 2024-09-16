Олаф Шольц прибыл в Астану

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный канцлер Германии прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В аэропорту Астаны Олафа Шольца встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором Саммите «Центральная Азия + Германия», в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.

Германия является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Объем взаимной торговли за 7 месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,3 млрд.

По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан увеличился на 64% и составил $770 млн. Большая часть средств направлена на развитие несырьевого сектора экономики, что является приоритетом.