Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с Президентом Финляндии Александром Стуббом вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, взаимодействию в промышленности, энергетике, цифровой, транспортно-логистической и водной отраслях, а также в финансовой сфере и АПК.

Премьер-министр РК подчеркнул, что Правительство возьмет под контроль реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Финляндия является одним из важных партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

В ходе переговоров отмечен значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговли, диверсификации ее структуры, а также трансфера новых технологий в ключевые секторы экономики. Обсуждены планы по реализации совместных инвестиционных проектов в РК, в том числе в транспортной сфере – по строительству логистических центров, производственных площадок с экспортной ориентацией и др.

Отмечены точки соприкосновения двух стран в области цифровой трансформации – обозначенного Президентом стратегического приоритета Казахстана. С учетом запуска в РК суперкомпьютера казахстанской стороной выражена готовность обмениваться опытом с Финляндией, где работает один из самых мощных суперкомпьютеров Европы – LUMI.

«Как отметил Глава нашего государства, Казахстан готов развивать новые направления сотрудничества с Финляндией. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики. Правительство обеспечит всестороннюю поддержку инвесторам в нашей стране», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил проводимую Казахстаном работу по созданию благоприятных условий для инвесторов и подтвердил заинтересованность в углублении сотрудничества с РК.