Олжас Бектенов поручил обеспечить реализацию Плана мероприятий по разъяснению новой Конституции

Также поручено завершить анализ законодательства и актуализацию программных документов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам обеспечить реализацию Плана мероприятий по разъяснению Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«В соответствии с поручением Главы государства Правительством утвержден План мероприятий по разъяснению Конституции нашей страны. Уже ведется системная информационно-разъяснительная работа всех новелл Конституции, в которой участвуют эксперты и общественные деятели», — подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр дал ряд поручений госорганам.

«Министерству культуры и информации, совместно с уполномоченными государственными органами и организациями необходимо и далее продолжать планомерную работу в данном направлении. Министерства просвещения, науки и высшего образования должны обеспечить своевременную разработку комплексной программы по формированию правовой грамотности населения, а также включение положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов», — отметил руководитель Кабмина.

Также поручено завершить анализ законодательства и актуализацию программных документов.

«Следует в установленные сроки завершить комплексный анализ действующего законодательства и актуализацию всех действующих законов и программных документов с учетом положений новой Конституции. Поручаю всем центральным и местным исполнительным государственным органам обеспечить реализацию Плана мероприятий», — подчеркнул Олжас Бектенов.

#Правительство #Бектенов #конституция

Популярное

Все
Спасибо за мужество и стойкость
Две медали из Каира
Жизнь без границ
В преддверии эпохи умных машзаводов
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
В стиле Royal Danish Theatre
ЗОЖ – путевка в будущее
Исторический успех
На Кубке Австрии
Вузы внедряют искусственный интеллект
Формируется новая модель геологоразведки
На ошибках учатся?..
Теннисный дебют Туркестана
Наука должна давать реальный экономический эффект
О качестве и безопасности психологической помощи
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Конституционная реформа и общественное доверие
Алаколь готовится к приему туристов
Обеспечить успешную социальную адаптацию
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Правительство одобрило инвестсоглашение по строительству де…
Изменен срок выписки ЭСФ на рынке электроэнергии
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации эк…
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции

