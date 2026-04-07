Премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам обеспечить реализацию Плана мероприятий по разъяснению Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«В соответствии с поручением Главы государства Правительством утвержден План мероприятий по разъяснению Конституции нашей страны. Уже ведется системная информационно-разъяснительная работа всех новелл Конституции, в которой участвуют эксперты и общественные деятели», — подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр дал ряд поручений госорганам.

«Министерству культуры и информации, совместно с уполномоченными государственными органами и организациями необходимо и далее продолжать планомерную работу в данном направлении. Министерства просвещения, науки и высшего образования должны обеспечить своевременную разработку комплексной программы по формированию правовой грамотности населения, а также включение положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов», — отметил руководитель Кабмина.

Также поручено завершить анализ законодательства и актуализацию программных документов.