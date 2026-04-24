Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Алматинского горного кластера (АГК) с участием министра туризма и спорта, акимов Алматинской области и города Алматы, а также руководства Kazakh Tourism Development Ltd, ответственного за реализацию проекта Almaty Superski, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Руководитель Правительства заслушал доклады о ходе исполнения плановых мероприятий, текущем статусе проектов и дальнейших шагах по развитию АГК. Комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов Пионер и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.

Исполнительный директор ЧК Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев доложил, что в концепции Almaty Superski особое внимание уделено созданию системной хайкинг-инфраструктуры, современных визит-центров и единого контура безопасности – от маркировки троп и маршрутов до экстренной связи в высокогорье, цифровой навигации и каталогов маршрутов различного уровня сложности. Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты Шымбулак, Almaty Superski и другие перспективные направления. 

О текущих работах по линии акимата Алматы доложил аким города Дархан Сатыбалды. В рамках модернизации Шымбулака в мае стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня – 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы 2 канатные дороги.

По проекту Almaty Superski ведется подготовка инженерной инфраструктуры, осуществляется закуп оборудования. В текущем году предусмотрено строительство 8 мостов и водопропускных сооружений. В июне т.г. запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил, что в рамках комплексного плана на 2025-2029 годы в регионе предусмотрено 15 мероприятий на сумму 92,8 млрд тенге, из которых 83,8 млрд тенге составляют частные инвестиции. На курорте Oi-Qaragai уже выполнен ряд работ, в том числе введены в эксплуатацию 10-местная гондольная и 6-местная кресельная канатные дороги, первый этап горнолыжных трасс, площадка для параглайдинга и другие объекты. В III квартале 2027 года ожидается завершение проекта по дополнительному электроснабжению курорта. Также планируется капитальный ремонт автомобильной дороги «Тау-Туран-Байбулак».

Премьер-министр указал на низкие темпы работ со стороны ответственных государственных органов и привлеченных организаций. Отмечено, что развитие Алматинского горного кластера и курорта Almaty Superski находятся на особом контроле.

