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Уважаемые соотечественники!



Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Этот праздник отражает мудрость и историю нашего общества, где ценятся взаимное уважение, доверие и стремление к совместному развитию. Люди разных культур и вероисповеданий вносят свой вклад в общее дело — развитие нашей страны.



В своем выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение. Укрепление согласия и стабильности, развитие ценностей трудолюбия и профессионализма, соблюдение высоких идеалов сплоченности и солидарности позволяют нам достигать амбициозных целей по построению Справедливого Казахстана.

Единство является нашим общим ресурсом и опорой.



Пусть этот прекрасный праздник наполнит светом и теплом ваши дома! Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра!