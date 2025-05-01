Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана

Правительство
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Текст поздравления Премьер-министра опубликовала пресс-служба правительства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: @KZgovernment

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Этот праздник отражает мудрость и историю нашего общества, где ценятся взаимное уважение, доверие и стремление к совместному развитию. Люди разных культур и вероисповеданий вносят свой вклад в общее дело — развитие нашей страны.
 
В своем выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение. Укрепление согласия и стабильности, развитие ценностей трудолюбия и профессионализма, соблюдение высоких идеалов сплоченности и солидарности позволяют нам достигать амбициозных целей по построению Справедливого Казахстана.

Единство является нашим общим ресурсом и опорой.

Пусть этот прекрасный праздник наполнит светом и теплом ваши дома! Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра!

#поздравление #Бектенов #день единства народа Казахстана

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