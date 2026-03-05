Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с паводковой ситуацией в регионе и провел заседание Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием руководства госорганов и акимов областей.

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы бесперебойной деятельности объектов жизнеобеспечения в рамках поставленных Президентом задач, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов ознакомился с работой по решению проблемы с подтоплением частного сектора города Кокшетау путем углубления и расширения реки Кылшакты. В связи с подтоплением домов в паводковый период 2024 года акиматом при поддержке компании «Казцинк» проведены мероприятия по берегоукреплению и дноукреплению, что позволило обеспечить пропускную способность канала в объеме порядка 136 м3 воды в секунду. Аналогичные работы проведены по реке Шагалалы. Отмечено, что паводки 2025 года показали эффективность принятых мер. Всего в Акмолинской области противопаводковыми мероприятиями в текущем году охвачены 163 населенных пункта и 32 участка дорог. Завершены очистка и дноуглубление русел рек Калкутан, Нура, Есиль, Чаглинка и Жабай общей протяженностью 56 км, восстановлены и укреплены 17 гидротехнических сооружений.

На заседании Республиканского оперативного штаба Премьер-министр акцентировал внимание ряде факторов, которые могут осложнить паводковую ситуацию. Это большие снегозапасы, ледяная корка и глубокое промерзание почвы. При этом не во всех регионах обеспечена полная готовность к паводковому периоду, в том числе не завершены работы по дноуглублению и берегоукреплению, по укреплению защитных дамб в населенных пунктах, а также не на должном уровне обеспечен вывоз снега из населенных пунктов.

«Мы должны быть готовыми к различным сценариям. Акимам необходимо активизировать работу по реализации намеченных противопаводковых мероприятий, особенно вблизи населенных пунктов. Это касается всех регионов, где имеется угроза подтопления. Поэтому в недельный срок акиматам следует изучить существующие риски и принять необходимые меры с выездом на места», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проинформировал о прогнозах на текущую весну. По данным Казгидромет, март и апрель в Казахстане ожидаются теплыми, с температурой воздуха выше нормы на 1°С. Осадков ожидается выше нормы на большей части страны. Помимо трех вышеуказанных регионов, отмечены риски в Восточно-Казахстанской области и области Абай, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской, Алматинской областях, Ұлытау и Жетісу. В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской и Жамбылской областях риски паводков низкие.

О ситуации на водных объектах доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В республике насчитывается 1395 гидротехнических сооружений. Водохранилища южных регионов на сегодня работают в режиме накопления, объекты северных, западных, центральных и восточных регионов функционируют в плановом режиме. К паводковому периоду реализованы мероприятия, охватившие свыше 166 км русел рек.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил, что оперативный штаб МЧС с 1 марта работает в круглосуточном режиме, обеспечивая постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных территорий.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что в пяти паводкоопасных регионах – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай — отмечается образование ледяной корки толщиной до 4 см и промерзание почвы глубиной до 2 м. В горных и равнинных районах накоплены большие снегозапасы. В этой связи отмечена угроза степных паводков, которые могут начаться раньше, чем подъем воды в руслах рек.

По итогам заседания Республиканского штаба Премьер-министр дал ряд поручений госорганам и ведомствам.

Олжас Бектенов подчеркнул, что задача всех госорганов и служб – обеспечить полную готовность регионов к паводкам и снижению рисков их последствий. Координация закреплена за заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.