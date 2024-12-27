Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике»

В правительстве состоялось заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрен ход исполнения поручений президента по сохранению экологического равновесия и обеспечению устойчивого социально-экономического прогресса страны. Заслушаны доклады акимов г. Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей о реализации Плана мероприятий по достижению индикаторов «зеленой экономики».

Рассмотрены ключевые экологические вызовы, включая вопросы загрязнения воздуха, управления отходами и меры по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, 15 городов в Казахстане имеют высокий уровень загрязнения воздуха, при этом в Алматы и Караганде он характеризуется как «очень высокий».

К диалогу были также приглашены эксперты: директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Вера Мустафина.

Экологическая программа Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев доложил премьер-министру о реализации Плана мероприятий по переходу к «зеленой экономике». В числе приоритетных направлений работы – снижение загрязнения воздуха, развитие лесного фонда, эффективное использование водных ресурсов и управление отходами, внедрение ESG-принципов и выпуск «зелёных» облигаций.

По подсчетам специалистов, объем валового выброса вредных веществ в Алматинской агломерации достигает 225,2 тыс. тонн, где на сам мегаполис приходится порядка 84%. Наибольшую долю выброса в городе занимает автотранспорт – 60% и промышленные предприятия – 27%. Аким подчеркнул, что в Алматы разработаны новые Правила охраны атмосферного воздуха, которые будут внесены в маслихат уже в первом квартале 2025 года. Они позволят ввести жесткое регулирование передвижных и стационарных источников. Кроме того, продолжается работа по модернизации ТЭЦ, в результате которой выбросы вредных веществ снизятся на 93% – с 37,3 тыс. тонн до 2,7 тыс. тонн. Переход теплоисточника с угля на газ ожидается в 2026 году. Особое внимание уделяется газификации частного сектора, на сегодня доступность соответствующей инфраструктуры обеспечена для 99,4% домов.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта на воздушный бассейн города Алматы с 2024 года введен запрет на приобретение общественного транспорта, работающего на дизельном топливе. По итогам работы за 2024 год троллейбусный парк обновлен на 100%, модернизация автобусного будет продолжена в 2025 году. При этом, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в Алматы зарегистрировано наибольшее количество электромобилей по стране – 7 875 единиц или 58% от общего количества.

Ерболат Досаев также доложил о проводимой работе в рамках исполнения поручения главы государства по возрождению статуса Алматы как города-сада. Согласно Дорожной карте по высадке 2,5 млн зеленых насаждений до 2030 года, за период 2023-2024 годов в мегаполисе высажено 643 тыс. деревьев и кустарников. Вместе с тем новыми Правилами защиты и ухода за зелеными насаждениями внедрена норма по обязательному подведению поливочной системы. В результате этого за 2 года установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения.

Для обеспечения качественного водоснабжения в 2024 году введены в эксплуатацию новые источники общей мощностью 54,3 тыс. м3/сутки. Также доложено о ходе модернизации инфраструктуры сбора ТБО, которую полностью планируется завершить в 2025 году. Аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что совместно с китайской компанией Shanghai SUS Environment Co., Ltd планируется строительство завода по энергетической утилизации отходов мощностью до 2 тыс. тонн в сутки.

Восточно-Казахстанская область: развитие возобновляемой энергетики и модернизация системы управления отходами

О принимаемых мерах по переходу к «зеленой экономике» доложил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. В регионе до 2030 года запланировано строительство 5 ГЭС общей мощностью 74,3 МВт. На сегодня в области действуют 8 энергопроизводящих организаций мощностью 1,6 ГВт, возобновляемые источники энергии занимают 4% в общем объеме. Касательно управления водными ресурсами, на сегодня площадь полей под капельным орошением достигает 856 тыс. га. Для обеспечения стабильного водоснабжения населения в 2024 году из 26 проектов на 15,4 млрд тенге введено 11, по 15 проектам работы будут продолжены в 2025 году. Построено и модернизировано более 220 км водопроводных сетей, доступ к чистой питьевой воде обеспечен для 98,3% сельского населения.

Ермек Кошербаев акцентировал внимание на проводимой работе по улучшению системы управления отходами. В регионе ежегодно образуется 145 тыс. тонн ТБО, из которых перерабатывается 22%. В 2025 году планируется запуск нового проекта, который позволит проводить сортировку 36 тыс. тонн отходов в год, получать 10 тыс. тонн товарного битума и 10 тыс. тонн биотоплива в год.

Для снижения степени загрязнения воздуха реализован ряд проектов. К примеру, в результате внедрения современных технологий выбросы от крупного предприятия «Казцинк» за 25 лет сократились более чем в 4 раза. На сегодня горно-металлургическим предприятием начато строительство установки доочистки хвостовых газов сернокислотного завода, что позволит также снизить объемы выделяемого в атмосферу диоксида серы на 1,6 тыс. тонн. Кроме того, производста региона, включая Казцинк, УМЗ, Усть-Каменогорскую ТЭЦ, Бухтарминскую цементную компани, оснащены автоматизированными системами мониторинга эмиссий. Функционирует «Бюро экологической защиты «Өскемен тынысы», которое осуществляет общественный контроль за экологической ситуацией. В целом за последние годы объем вредных веществ в центре региона снизился на 9,5%, или 5,2 тыс. тонн.

Карагандинская область: снижение выбросов и воспроизводство лесов

В Карагандинской области проводится планомерная работа по снижению выбросов. Аким Ермаганбет Булекпаев доложил, что по итогам 9 месяцев 2024 года. их количество сократилось на 14,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Продолжается газификация частного сектора. Построены газораспределительные сети для 7 621 дома, подключены 3 573 дома. На 10 крупных предприятиях региона установлены автоматизированные системы мониторинга эмиссий.

С учетом поставленных задач по управлению отходами в трехлетней перспективе планируется строительство 6 полигонов ТБО с сортировочной линией в городах Балхаш, Абай, Каркаралинск и Бухар-Жырауском, Шетском, Нуринском районах. За 9 месяцев 2024 года объем образованных отходов по области составил 258,8 тыс. тонн, доля переработанных отходов из которых достигает 55%.

Ермаганбет Булекпаев отчитался о выполнении плана и достижению целевых показателей по воспроизводству лесов. Только в рамках акции «Таза Қазақстан» на сегодня в Караганде высажено 42 тыс. деревьев. Отмечены результаты работы в сфере управления водными ресурсами. Так, завершены капитальные ремонты 2 водохранилищ, ведется разработка 4 проектов по реконструкции плотин Тогызкудык, Тихоновка, Жастлек и водохранилища Танатбай. Площадь орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в 2024 году увеличена на 4,9 тыс. га – до 35,2 тыс. га. Для повышения энергоэффективности планируется ввод новых 3-х котлов и 4-х турбин на 4-х электростанциях области.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что в целях контроля за промышленными выбросами ведется работа по внедрению автоматизированной системы мониторинга с передачей данных в онлайн-режиме в информационную систему «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов». На сегодня из 91-го предприятия, которые обязаны использовать систему, ее установили 68. Мониторинг позволит в онлайн-режиме отслеживать показатели эмиссий и своевременно реагировать на отклонения от технологического режима.

Отмечено, что в рамках перехода с 2025 года крупных предприятий на комплексные экологические разрешения и внедрение наилучших доступных технологий ожидается сокращение выбросов к 2035 году на более чем 300 тыс. тонн. К примеру, в ближайшие 10 лет группа компаний ERG планирует направить 228 млрд тенге на снижение выбросов твердых частиц на 56%, сбросов на 30%, объемов водопотребления на 33%, переработку и реализацию вторичных материалов, полученных из отходов производства, до 2 млн тонн.

Также в ходе заседания выступили приглашенные эксперты. Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера Мустафина актуализировала проблему углеродной нейтральности. Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева подняла вопрос развития микромобильности в мегаполисах, в частности создания инфраструктуры для велосипедистов.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать озвученные экспертным сообществом предложения и усилить совместную работу по переходу к «зеленой экономике». Отмечена значимость решения экологических проблем для улучшения качества жизни населения.

«Глава государства поставил перед нами задачу по переходу к “зеленой экономике”. Это вопрос не только экологической устойчивости, но и долгосрочного экономического развития. Нам необходимо снижать негативное воздействие производственных факторов на население страны, тем самым создавая условия для внедрения инновационных технологий, динамичного отраслевого роста», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства поручил акиматам совместно с заинтересованными центральными государственными органами обеспечить качественное и своевременное исполнение плана мероприятий по достижению индикаторов «зеленой экономики».

В ходе заседания также рассмотрены перспективы развития атомной и водородной энергетики.