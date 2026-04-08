В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями.

Участие приняли представители Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского Банка Развития, Исламского Банка Развития, Евразийского Банка Развития, Инвестиционного Банка по кредитованию восточных соседей и стран Центральной Азии, и др.

По вопросу экономической политики подчеркнута важность реализации Программы совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 г.г.. С октября 2025 года наблюдается замедление годовой инфляции, что является результатом принятых комплексных мер.

«Мы намерены решительно продолжать политику по снижению ценового давления, уровня инфляция. Реализуется совместная Программа Правительства, Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по обеспечению макроэкономической стабильности и повышению благосостояния населения. В этом году мы ставим перед собой цель – рост реальных доходов граждан на 2-3%, как минимум. Это большая работа, которая проводится», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Региональный руководитель направления по фискальной политике и экономическому росту Всемирного банка Антонио Нучифора и глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану Амина Ларэш озвучили предложения по обеспечению дальнейшей макроэкономической устойчивости. Акцент сделан на продолжении повышения производительности экономики и поэтапного укрепления роли частного сектора как драйвера устойчивого экономического роста.

С комментариями о проводимой в данном направлении работе выступили представители государственных органов и организаций. Советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев отметил важность работы по снижению доли государства и укреплению роли банковского сектора в кредитовании реальной экономики. Это позволит избежать конкуренции государственного капитала с частным. Касательно снижения уровня продовольственной инфляции внимание акцентировано на дальнейшем повышении эффективности торговых рынков, развитии инфраструктуры оптово-распределительных центров и логистики, наращивании объемов производства и др.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова сообщила, что в целях снижения инфляции осуществляется координация фискальной политики с денежно-кредитной политикой. Активно применяются макро- и микропруденциальные инструменты, позволяющие ограничивать избыточный рост кредитования, прежде всего в сегменте потребительских займов.

Так, по данным Нацбанка РК, если в 2024 году рост выдачи всех кредитов населению составлял 21,9%, то в 2025 году рост данного показателя замедлился до 8,7%. Таким образом, принимаемые Правительством, НБ и АРРФР меры демонстрируют свою эффективность и оказывают сдерживающее влияние на инфляционные процессы.

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев доложил о принимаемых мерах по снижению уровня продовольственной инфляции в рамках реализации Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.

Рассмотрен институциональный проект, реализуемый при поддержке Международного банка реконструкции и развития и ориентированный на развитие человеческого капитала, предпринимательства и рынков в области искусственного интеллекта. Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев обозначили подходы по совершенствованию механизмов поддержки и ускорению коммерциализации инноваций в ключевых секторах экономики. В частности, уточнены инструменты развития экосистемы, включая расширение программ и международное взаимодействие посредством развития ИИ, больших данных и аддитивных технологий. Премьер-министр отметил важность развития цифровизации и искусственного интеллекта.

Касательно проекта по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в городе Актобе, реализуемого в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, рассмотрены результаты оптимизации долговой нагрузки ввиду уменьшения суммы займа. Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан доложил, что по итогам проведенных процедур достигнута оптимизация параметров проекта без сокращения объемов работ. Так, подписанный EPC-контракт ниже первоначальной суммы кредитного соглашения на порядка 7,9 млрд тенге. Позицию международного партнера озвучил управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан.

На заседании рассмотрен вопрос расширения состава Координационного совета. Поддержано предложение о вступлении Евразийского фонда стабилизации и развития в состав Совета. Также следует отметить, что в целях повышения эффективности взаимодействия Правительства с международными финансовыми организациями с февраля т.г. решения Совета являются обязательными к исполнению всеми государственными органами и организациями.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность активного взаимодействия Правительства с международными финансовыми организациями.