Тема Тюркологического конгресса - «Актуальные проблемы языкознания, филологии и тюркологии в эпоху глобализации». В рамках конгресса были обсуждены новые научные парадигмы в казахском языкознании, филологии и тюркологии, связанные с научным наследием академика Шоры Сарыбаева.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, отечественные учёные - специалисты в области казахского языкознания, тюркологии, филологии и лингвистики, а также зарубежные исследователи из Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Зарубежные участники подчеркнули, что конгресс имеет значение для всех тюркоязычных стран, и представили результаты своих научных исследований.

От имени Президента Казахстана приветственное письмо участникам конгресса зачитал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В обращении Главы государства сказано:

— Шора Сарыбаев — выдающийся учёный, внёсший огромный вклад в развитие языковедения и глубокое исследование его истории. Он расширил горизонты родного языка, обогатив его научное изучение. Академик организовывал специальные экспедиции для составления регионального словаря казахского языка, проводил фундаментальные исследования, активно участвовал в создании диалектологического атласа казахского и тюркских языков, подготовил библиографию по языкознанию. Его научная деятельность является образцом преданности отечественной науке.

Обращаясь к участникам конгресса, Саясат Нурбек в свою очередь отметил:

— Вклад Шоры Сарыбаева в изучение истории казахского языка, диалектологии, лексикологии, лексикографии, терминологии и грамматики трудно переоценить. Работая в Институте языкознания имени А.Байтурсынова, он проводил фундаментальные исследования и активно участвовал в подготовке научных кадров. Академик воспитал множество талантливых учеников и основал собственную научную школу.

Президент Национальной академии наук РК при Президенте Казахстана Ахылбек Куришбаев в своём выступлении подчеркнул:

— Научные труды Шоры Шамгалиевича внесли значительный вклад не только в развитие казахского языкознания, но и в изучение истории и диалектного богатства всех тюркских языков. Он создал собственную научную школу и стал наставником для многих поколений лингвистов. Сегодняшний конгресс — это продолжение великой традиции и символ научного преемственности.

С приветственными словами также выступили, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев и президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханұлы.

Директор института языкознания имени А. Байтурсынова КН МНВО РК Анар Фазылжанова, отметила большой вклад юбиляра в мировую лингвистику

— Шора Сарыбаев посвятил всю свою жизнь развитию казахского языкознания как отдельной науки, как отдельной отрасли мировой лингвистики. Сегодняшний конгресс посвящён его творчеству и проблемам развития лингвистики, филологии, тюркологии в целом. Участвующие учёные из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. России, а также отечественные лингвисты обсудили актуальные проблемы развития лингвистики, филологии, тюркологии в контексте глобальных процессов, в том числе и цифровизации, — сказала она.

В ходе конгресса обсуждались вопросы, связанные с научным наследием академика Ш. Сарыбаева и современными проблемами казахской диалектологии, сравнительно-историческими исследованиями в области тюркских языков и алтаистики. Рассматривались новые направления в изучении истории казахского языка, лексикологии и лексикографии, а также антропоцентрические подходы в лингвистике. Отдельное внимание было уделено вопросам терминологии, разработке национального корпуса казахского языка, современным методикам преподавания и инновационным образовательным программам в сфере языкознания. Секционные заседания конгресса продолжатся на базе КазНУ имени аль-Фараби.

В рамках мероприятия были презентованы новые издания, посвящённые академику Шоре Сарыбаеву: полное собрание его трудов, библиографический указатель, методические работы по преподаванию языка и сборники, раскрывающие личность и научное наследие учёного. Также были опубликованы материалы тюркологического конгресса, приуроченного к 100-летнему юбилею учёного.

Организаторами международного конгресса выступили: НАН РК при Президенте РК, Институт языкознания имени А.Байтурсынова, КазНУ имени аль-Фараби, Международная тюркская академия, Международное общество «Қазақ тілі». В работе Тюркологического конгресса принял участие генеральный директор «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы.

Организаторы предусмотрели различные форматы участия в работе Конгресса офлайн, онлайн. Эта мера в значительной мере расширила круг участников мероприятия как внутри страны, так и за рубежом.

На время работы конгресса была развернута выставка книг, научных трудов Шоры Сарыбаева, его фотографии и публикации в различных изданиях.