Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи

Вопросы, которые рассматривались в рамках коллегии Минис­терства здравоохранения в час­ти работы онкологической службы, мы обсудили с главным внештатным онкологом ведомства, председателем правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», академиком НАН РК Дилярой Кайдаровой. В частности, поговорили о профилактике, сбоях при интеграции информационных систем и кадровом дефиците. Для устранения этих недостатков разработана Дорожная карта по совершенствованию онкослужбы на 2024–2027 годы, которая включает модернизацию организационных процессов и эффективное использование финансов.

Итак, начнем с подготовки кадров. Как отметила Диляра Кайдарова, на базе КазНИИ онкологии и радиологии подготовлено 25 резидентов. Эти специалисты закрывают потребность врачей в Алматы и Алматинской облас­ти, Таразе, Шымкенте и Туркестане. Но надо учитывать, что медицинские вузы имеются также в Астане, Семее, Караганде, и они должны готовить специалистов для своих регионов. Одной из мер, принятых для решения проблемы в целом, стал приказ министра здравоохранения об обязательной трехлетней отработке выпускников вузов по направлению в конкретные области.

– Предполагаю, что дефицит кад­ров в этой сфере формируется еще на стадии обучения в вузе, когда студенты неохотно выбирают направление онкологии, – рассуждает Диляра Кайдарова. – Зачастую даже в семье их отговаривают выбирать эту специа­лизацию. Приходят к нам молодые специалисты и через год-два уходят со словами: «Я не могу. У вас так тяжело работать». В итоге остаются лишь единицы...

Еще один важный аспект – закуп лекарственных препаратов. Государство выделяет огромные средства на эти цели, но каковы приоритеты – количество или качество и эффективность? По словам академика, они применяют различные лекарства, в том числе производимые в Казахстане, Индии, Китае, правда, многие считают их препараты менее эффективными и уезжают на лечение за границу. Поэтому необходимо повышать качество дженериков на отечественных производствах по опыту Израиля, Турции, к которым пока доверия больше.

Доктор заверила, что на сегодня 70% лекарственных средств при лечении онкологии – это качественные оригинальные препараты, которые производят в европейских странах. Онколог считает настоящим прорывом подписание договора «СК-Фармации» с компанией Roche, которая локализует свое производство в Казахстане на базе завода Nobel в Алматы. Там будут производиться три эффективных биотехнологических препарата против рака молочной железы. Компания Astrа Zeneka уже готова производить противоопухолевые препараты в нашей стране.

Что же касается ранней диагностики среди населения и ответственнос­ти граждан за свое здоровье, то, как заметила врач, государство создает все условия для профилактики. Главный внештатный онколог Минздрава подчеркивает, что ситуация улучшается, о чем свидетельствуют цифры. К примеру, в 2024 году по сравнению с прошлыми годами обнаружение болезни на нулевой стадии увеличилось на 30%, то есть каждый третий пациент приходит на обследование на этом этапе.

– На ранней стадии мы можем быст­ро пролечить и прооперировать пациента. Прогресс в лечении онкологии позволяет не оперировать больных на четвертой стадии, они получают таргетные и иммунные препараты. Если раньше с этим диагнозом жили полгода, сейчас – два года и более. Сегодня много эффективных лекарств, которые применяются при раке кишечника, почек, крови. То есть при наличии спектра новейших противоопухолевых препаратов продлевается жизнь пациентов. Но некоторые лекарства стоят по 1,5 миллиона тенге за ампу­лу. По определенным диагнозам в месяц на лечение пациента уходит до 3 миллионов тенге. Отрадно, что в последнее время руку помощи протянул фонд «Қазақстан халқына». По заявке наших регионов он закупает дорогостоящие препараты, которые еще не зарегистрированы в Казах­стане. Их применение показало высокую эффективность, – проинформировала Диляра Кайдарова.

Также при под­держ­ке ОФ «Қазақ­стан халқына» в 2023 году в ­КазНИИОиР была введена в эксплуа­тацию нейронавигационная сис­тема StealtStation S8 Pre­mium, предна­значен­ная для выполнения высокотехнологичных операций при злокачественных новообразованиях центральной нервной системы. В нас­тоящее время завершаются работы по установке комплекса лучевой терапии Ethos, TrueBeam Varian и компьютерного томографа Siemens SOMATOM go.Sim. В рамках благо­творительного проекта с бюджетом 19,8 млрд тенге планируется закуп и установка линейных ускорителей нового поколения, компьютерных томографов и других новейших систем для онкологических центров Алматы, Астаны, Северо-­Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай.

По словам руководителя НИИ, совершенствование онкологической помощи является актуальной задачей: ежегодно диагноз злокачественного новообразования подтверждается поч­ти у 40 тыс. казахстанцев, умирают 13 тыс. пациентов. Она признает, что в стране все еще имеются проблемы в оказании онкологической помощи. Они связаны с устаревшим оборудованием, отсутствием доступа к новым препаратам, качеством обучения врачей за границей.

Напомним, по поручению Главы государства был создан Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями на 2023–2027 годы. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость модернизации онкологической помощи, создания условий для диаг­ностики, лечения и реабилитации онкологических больных, аналогичных тем, какие существуют в странах, достигших в этом деле высоких результатов.

Документ признан пятилетней стратегией, способной провести ключевые изменения, необходимые для снижения частоты возникновения рака, увеличения выживаемости онкологи­ческих больных. В рамках ее реализации будет использован передовой опыт наилучших международных практик. С 2023 года проводится модернизация сети медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь, их реформирование с реализацией принципов многопрофильного оказания медицинской помощи на основе многоуровневой системы.

По словам главного внештатного онколога страны, мероприятия комплексного плана позволят повысить доступность жителей нашей страны к современным технологиям диагнос­тики рака на ранних стадиях. Значительно возрастет возможность обследования на современных аппаратах лучевой диагностики с использованием компьютерной, магнитно-резонансной, позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопных исследований. Предусмотрено активное внед­рение возможностей телемедицины, искусственного интеллекта. А еще это может позволить преодолеть разрыв в качестве медицинской помощи между Казахстаном и ведущими странами в области профилактики, диагностики и лечения онкологических больных.