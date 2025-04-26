Онкоскрининги станут доступнее в Казахстане

Здравоохранение
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Изменения в законодательстве позволят пройти обследование независимо от статуса в ОСМС, передает Kazpravda.kz

Фото: Depositphotos

Поправки о расширении мер поддержки в здравоохранении: изменения касаются онкоскринингов и обеспечения слуховыми аппаратами.

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации».

В рамках внесенных поправок в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» реализованы важные меры по повышению доступности медицинской помощи, в частности — в сфере ранней диагностики онкологических заболеваний, а также обеспечению слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность.

Скрининги на онкозаболевания теперь будут проводиться независимо от наличия статуса застрахованности в системе ОСМС. Исследования переходят в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это значит, что пройти скрининг теперь смогут все граждане Казахстана, соответствующие возрастным и медицинским критериям.

Так, скрининг на рак молочной железы могут пройти женщины 40–70 лет через каждые два года (40, 42, 44… 70 лет). Он проводится с использованием маммографии в двух проекциях, далее в случае необходимости — УЗИ, прицельной маммографии, биопсии.

Диагностику на рак шейки матки могут пройти женщины в возрасте 30–70 лет каждые 4 года (30, 34, 38… 70 лет) путем взятия цитологического мазка (тест Папаниколау), при необходимости применяются кольпоскопия, биопсия.

Обследование на колоректальный рак проходят мужчины и женщины 50–70 лет через каждые два года (50, 52, 54… 70 лет) методом гемокульт-теста (анализ кала на скрытую кровь), при положительном результате — видеоколоноскопия и гистология.

Скрининги проводятся в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления.

Принятые меры позволят значительно повысить охват населения онкодиагностикой, обеспечить раннее выявление заболеваний и своевременное лечение, а значит — сохранить здоровье и жизнь.

Кроме того, ряд поправок, принятых Главой государства, решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность.

#здравоохранение #Минздрав РК #Онкоскрининги

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