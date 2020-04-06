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В Казахстане запустили онлайн-сервис по самодиагностике на COVID-19 на трех языках, передает Kazpravda.kz
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АО "Национальные информационные технологии" и Министерство здравоохранения РК реализовали сервис онлайн анкетирования на предварительное выявление симптомов COVID-19, не обращаясь в медицинское учреждение, в приложении eGovMobile портала "Электронное Правительство".
Онлайн сервис по самодиагностике симптомов коронавируса расположен на главной странице приложения eGovMobile, в виде отдельной кнопки "Анкета по симптомам COVID-19" и доступен на трех языках (казахский, русский и английский).
Для заполнения анкеты гражданам необходимо ответить "Да/Нет" на 12 простых вопросов, и в случае необходимости заполнить дополнительное поле для сведений. После, нажать кнопку "Отправить анкету". Все заполненные анкеты граждан будут напрямую уходить в Министерство здравоохранения РК.
Также, граждане могут отслеживать ситуацию по распространению вируса на территории страны и узнать ответы на часто задаваемые вопросы.
Сервис "FAQ о COVID-19" также размещен на главной странице приложения, в виде отдельной кнопки, и содержит информацию о часто задаваемых гражданами вопросах относительно вируса, таких как: что такое коронавирус, есть ли вакцинация против этой инфекции и т.д.
Сервис "Карта COVID-19" отображает актуальную и достоверную информацию о количестве зараженных и контактировавших с ними людей в стране в режиме реального времени, благодаря прямой интеграции с Министерством Здравоохранения РК.
АО "Национальные информационные технологии" - является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.