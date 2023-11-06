Опасность «вредного» стажа

Актуальную идею о создании Кабинета медицины труда поддержало руководство Западно-Казахстанского медуниверситета им. Марата Оспанова, выделив под новую структуру место в Клинике семейной медицины.

Не остался в стороне и областной профцентр, организовавший презентацию в форме семинара. Его участники, а это активисты профсоюзных организаций, технические инспекторы по безопас­ности и охране труда, юристы, кадровики, а также врачи, обсудили проб­лемы выявления первичных признаков профессиональных заболеваний.

– Нынешний год Федерацией профсоюзов Казахстана объявлен Годом безопасного труда. Узнав о новшестве, мы решили рассмотреть возможность размещения Кабинета медицины труда в нашем офисе. В регионе действует более 14 тысяч предприятий, в основном малого и среднего бизнеса, 1 181 имеет профсоюзные организации. Люди со своими проблемами обращаются в основном к нам в поиске справедливости. Есть немало обращений и по поводу хронических недугов, – сказал председатель профцентра Алтынбек Амиргалиев.

Хорошо владеют ситуацией главный профпатолог областного управления здравоохранения, доктор медицинских наук, ассоциированный профессор ЗКМУ им. Марата Оспанова Умит Сатыбалдиева и независимый эксперт Жубан Тлеубергенов. Они поделились данными Комитета по статис­тике Министерства экономики: во вредных и опасных производствах в Казахстане трудится 370,1 тыс. человек, или 22,3% от общего числа трудоспособного населения.

Это означает, что каждый пятый работник промышленного предприятия трудится во вредных и опасных для здоровья условиях труда. Если учесть, что значительная часть работающих является самозанятой, то число лиц, занятых во вредных условиях труда, будет куда более внушительным.

– Мы владеем результатами обязательных медицинских осмотров на выявляемость профзаболеваний за период с 2013 по 2016 год. К примеру, показатель 2014-го составил 3,8%, через год – 2,6%. С момента расформирования западного филиала в 2018 году пациенты в центр профпатологии не направлялись, – с сожалением отметила Умит Сатыбалдиева.

При этом, по ее словам, медицинские осмотры работающего населения – это единственный вид медицинских услуг, который полностью находится в конкурентной, рыночной среде. Услуги полностью оплачиваются претендентами на трудоустройство, затем работодателями при периодических медицинских осмотрах. Однако суть медицинских осмотров постепенно стала сводиться лишь к коммерческим интересам медицинской организации, проводящей осмотр, и руководителей предприятий. Вторая объективная причина заключается в отсутствии контро­ля за деятельностью субъектов (объектов), оказывающих данные медуслуги, отсутствии инструментов и механизмов оценки качества.

– В погоне за прибылью не обеспечивается самое главное – профилактическая роль медицинских осмотров. Все это в конечном итоге грозит ранней инвалидизацией рабочего контингента, истощением трудовых ресурсов страны в целом. Нами разработаны критерии оценки степени риска в сфере качества оказания медицинских услуг и проверочные листы в сфере государственного контроля качества оказания медицинских услуг в отношении субъектов (объектов), проводящих медицинские осмотры работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Системность гарантирует качество, – продолжила профессор.

Инициатива ее коллег направить предложения актюбинских профпатологов и выработанные ими критерии в Министерство здравоохранения РК как дополнение к совместному приказу МЗ РК от 15 ноября 2018 года и Минис­терства национальной экономики РК «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах качества оказания медицинских услуг, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» получила единогласное одобрение участников встречи.

– Отдельного разговора требует качество аттестации производственных объектов по условиям труда. На сайте Комитета труда и социальной защиты населения РК размещен список из 165 специа­лизированных организаций, чья деятельность напрямую влияет на показатель профессиональной заболеваемости. При этом основная часть профзаболеваний маскируется в структуре общей заболеваемости. Именно поэтому работники с нарушениями здоровья, возникшими в процессе труда, не получают надлежащего медицинского обслуживания и соответствующих социальных компенсаций за утрату здоровья, – сделала акцент Умит Сатыбалдиева.

Люди обращаются за помощью чаще на пороге выхода на пенсию, проработав во вредных условиях 20, 30, а то и 40 лет. Или же обращаются, уже находясь на заслуженном отдыхе, через два и более лет после увольнения. И помочь им намного сложнее. Здесь время играет против них, и зачастую экспертиза связи заболевания с профессией заканчивается не в пользу обратившихся. Отсюда рекомендация обращаться­ за медицинской помощью свое­временно и предоставлять дос­товерную информацию о состоя­нии здоровья.

Прозвучали в ходе семинара и более масштабные показатели. Согласно оценкам Международной организации труда, ежегодно в мире от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний погибает 2,2 млн человек, 270 млн становятся жертвами несчастных слу­чаев на рабочем месте, а около 160 млн подвержены профессиональным заболеваниям.

Профессиональные рис­ки ухудшают показатели смертнос­ти от хронических заболеваний: на 15% – от астмы, на 13% – от хронических обструктивных легочных, а также от сердечно-сосудистых заболеваний, 10% – от онкологии, еще 8% – от травм.

Отсюда и архиважность поднятой проблемы, полезность создания Кабинета медицины труда.