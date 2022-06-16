Опасность "ядерной зимы" на Земле продолжает расти

Опасность «ядерной зимы»

В прошлом году в мире произошло незначительное сокращение числа ядерных боеголовок. В то же время ядерные арсеналы становятся все более современными. Таковы основные выводы ежегодного доклада, подготовленного Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), пишет Der Spiegel.

«Все ядерные державы расширяют или модернизируют свой арсенал», – отмечает Вильфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения. При этом многие переходят к более агрессивной риторике касательно применения ядерного оружия и его роли в их военных стратегиях. «Это очень тревожная тенденция», – констатирует эксперт.

По оценкам SIPRI, общее число ядерных боеголовок во всем мире на начало этого года составило 12 705 диниц. На Россию и США совокупно приходится более 90% мирового ядерного арсенала. Кроме того, почти все активные боеголовки, то есть готовые к немедленному применению, принадлежат этим двум державам. По данным SIPRI, их число составляет примерно 2 000 единиц.