Опасные «зебры»

Одна из причин – некачественная дорожная разметка или вовсе ее отсутствие. Эту тему мы уже поднимали в номере от 13 ноября («Зебра», которая не существует»). В материале речь шла о том, как из-за недобросовестного подрядчика пешеходные переходы, особенно возле школ, оказались небезопасны.

Почему так происходит? Всколыхнули семейчан и трагические ДТП с летальным исходом, произошедшие на одной из самых оживленных улиц областного центра – Бозтаева.

Местные жители обеспокоены: светофоры на ней не работают, камеры «Сергек» отключены, а шумовые полосы перед переходами, призванные способствовать снижению скорости, отсутствуют. И речь не только об улице Бозтаева. Потенциально опасных для пешеходов дорожных участков в городе немало.

Вопрос безопасности дорожного движения в Семее сейчас актуален как никогда. С восстановлением статуса областного центра в городе резко увеличился поток автомобилей. В некогда тихом населенном пункте теперь ежедневно наблюдаются пробки. При этом особое значение приобретает наличие дорожной разметки, призванной регулировать потоки автотранспортных средств.

Казахстанский стандарт СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения» четко определяет требования. В частности, им регулируется цвет, ширина, видимость и устойчивость дорожной разметки, что является важным моментом для поддержания безопасности при любых погодных условиях.

Так, разметка должна быть выполнена из износостойких материалов, чтобы сохранять видимость на протяжении длительного времени, несмотря на воздействие солнечных лучей, дождя и снега. Это достигается применением специального покрытия, которое отражает свет, делая линии хорошо различимыми даже в ночное время.

Согласно результатам мониторинга, проведенного общественной организацией «Әділдік жолы», стало ясно, что качест­во разметки на городских магистралях оставляет желать лучшего. В частности, общественники отметили: значительная часть бюджета на ее нанесение уже израсходована, однако видимых улучшений не наблюдается.

В этом году на разметку дорог в Семее было выделено почти 128 млн 576 тыс. тенге. Первоначальная сумма была еще больше – 178 млн, но позднее была снижена по результатам тендера. Однако при мониторинге портала государственных закупок выяснилось: подрядчик уже освоил более 116 млн тенге. При этом разметка на многих улицах города либо отсутствует, либо уже стерлась.

Подтверждением тому – результаты мониторинга, проведенного общественником Ильей Бароховским. Согласно тендерной документации, подрядчик должен был использовать «холодный пластик» и «термопластик» – материалы, устойчивые к износу и погодным условиям. Однако, как выяснилось, вместо него применялась обычная краска, которая долго не протянет.

Кроме того, один из ключевых элементов дорожной безопасности – шумовые полосы, призванные предупреждать водителей о необходимости снизить скорость перед пешеходным переходом и быть внимательными, – на деле просто не работает. Тем временем, как показал мониторинг, на улицах Каржаубайулы и Бозтаева таких полос нет вообще.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адильбек Увасилов, от шумовых полос они отказались намеренно, отметив, что они устраиваются «в основном на загородных трассах».

– Шумовые линии мы убрали своим техническим решением. Вообще, такие полосы устраиваются в основном на загородных дорогах. В черте города это не особо нужно. Мы приоритет отдали холодному пластику, который наносится в основном на зебры. В центральной части города зебры практически везде есть на основных улицах, самые оживленные – Каржаубайулы, Шакарима, там, где больше всего людей переходят проезжую часть по пешеходному переходу, – рассказал Адильбек Увасилов на заседании городского общественного совета.

Тем не менее в межгосударственном стандарте по шумовым полосам ГОСТ 33025 не указано, что они должны применяться исключительно на магист­ральных улицах. В документе лишь представлены параметры стандартной полосы. При этом общественники напоминают, что пару лет назад на наиболее оживленных улицах Семея, таких как Каржаубайулы и Бозтаева, шумовые полосы все же были. Теперь же от них остался лишь едва видимый след по краям дорог.

А вот что касается зебр, которые должны располагаться у городских школ, то на них, как оказалось, бюджет в этом году и вовсе не был предусмотрен. Вопросом занялся заместитель акима области Димитрий Гариков.

– Управлению образования совмест­но с отделом транспорта необходимо будет проехать по всем 50 школам и по каж­дой сделать анализ. Посмотреть, где чего нет. Давайте со школ начнем, детские сады параллельно тоже осмотрим. Нужно понять, в какие это деньги обойдется. Можно еще, в принципе, охватить школы и детские сады сразу, сделать перечень мероприятий, что там должно быть: пешеходный переход, подсвечивающийся знак, освещение… Большинство работ теперь, конечно, будут запланированы на следующий год, поскольку нынешний бюджет практически выбран. Но на 2025-й необходимо предусмотреть средства. А то, что приоритетно, к примеру, знаки поставить, подсветить – это надо делать уже сейчас, – заметил Димитрий Гариков на встрече с общественниками.

Пока же наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий. Это подтверждают цифры, озвученные в департаменте полиции. Число ДТП увеличилось в два раза – с начала нынешнего года произошло 883 аварии, увеличилось и число пострадавших – в этом году их 1 230, а погибших на десять человек больше по сравнению с 2023-м.

Пешеходные переходы по улице Бозтаева у горожан справедливо вызывают опасения: дорога широкая, и пересечь ее довольно проблематично. Установленные недавно светофоры включили лишь после смертельного ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка.

Немало аварий происходит и в районе авторынка, в поселке Восточном. По словам местных предпринимателей, поток машин не прекращается довольно долго, поэтому перейти на другую сторону магистрали становится проблематичным. Здесь уже не раз сбивали как самих работников рынка, так и школьников.

Перечислять районы в городе, потенциально опасные для пешеходов, можно долго. Как отмечают горожане, помимо некачественно нанесенной разметки, одной из причин частых аварий может быть и отсутствие освещения.

Как рассказал на недавнем брифинге в СЦК аким области Нурлан Уранхаев, вопросы обеспечения дорожной безопас­ности находятся на контроле местной исполнительной власти.

– Что касается улицы Бозтаева, то теперь она очень хорошо освещена. Что касается аварий... Да, две аварии здесь было, два человека погибли, к сожалению. Были вопросы по установке светофоров дополнительно. Поэтому мы сейчас еще два светофора ставим, а три нерегулируемые зеб­ры убираем. Улица Бозтаева достаточно широка, фактически это огромный прос­пект. В свое время там посередине находились островки безопас­ности, их какое-то время назад ликвидировали. Поэтому проезжая часть стала очень широкой, – сказал Нурлан Уранхаев.

Как заверил аким, власти продолжают заниматься вопросами обеспечения безопасности. Но пока инфраструктуру для такой безопасности создадут, пешеходам, видимо, самим придется беспокоиться о том, как умудриться не подвергать собственную жизнь опасности.