Оператор башенного крана сорвался с высоты в Астане

От полученных травм он скончался

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане оператор при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался, сообщает коррспондент Kazpravda.kz

По информации столичного ДП, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы. Иная информация не разглашается», – добавили в полиции.

По данным Минтруда, почти полмиллиона человек пострадало на предприятиях РК с начала года. Основной причиной производственного травматизма инспекторы назвали недостатки в обучении безопасному труду.