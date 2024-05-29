Почти полмиллиона человек пострадало на предприятиях РК с начала года

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Глава комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов рассказал, что на 1 мая на предприятиях страны пострадало 496 человек, это на 16,7% больше аналогичного периода 2023 года. Погибли 59 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах – Костанайской, Абай, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях и Алматы.

Рост производственного травматизма наблюдается в Костанайской области с 28 человек до 61, в Алматинской областях с 7 до 23, СКО с 4 до 13 человек, Алматы – с 31 до 42. В разрезе отраслей экономики наибольшее число пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургической промышленности – 17% и в строительной отрасли – 13%.

«Согласно статистике, из 1,69 млн работников, обследованных в 2023 году, 519 тыс. рабочих мест оказались вредными и опасными. Согласно законодательству, работникам, занятым в таких условиях, работодатель предоставляет гарантии и компенсации: сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты, выдача молока, лечебное и профилактическое питание. Так, в 2023 году 697 тыс. работников получили компенсации за вредность на сумму 255 млрд тенге, что на 23% больше, чем в 2022 году. Результаты государственного контроля показывают, что более 20% выявленных нарушений приходится на вопросы безопасности и охраны труда», – сообщил спикер.

На 1 мая госинспекторы труда провели 2366 проверок, выявив 3 199 нарушений в сфере труда, безопасности и охране труда, занятости населения. Работодателям выдано 1 409 предписаний и наложено 1 780 штрафов на сумму более 177 млн тенге. 241 дело передано в правоохранительные органы, по ним возбуждено 37 уголовных дел.

Одной из причин производственного травматизма инспекторы называют недостатки в обучении безопасному труду. В 2023 году это явилось причиной 20% несчастных случаев, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие ответственности учебных центров за качество обучения приводит к таким показателям.

В целях решения данного вопроса планируется разграничить процедуры обучения и проверки знаний по охране труда с созданием онлайн-платформы. Будут усилены требования к учебным центрам, создан Единый учебно-методический центр, одной из функций которого будет разработка (пересмотр) типовых учебных программ и контрольных вопросов для проверки знаний.