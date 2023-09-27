Операторов обяжут сообщать об утечке персональных данных казахстанцев

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам информационной безопасности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснила депутат Екатерина Смышляева, проект закона инициирован депутатами для совершенствования действующего законодательства Республики Казахстан в области информационной безопасности.

«Законопроект является продолжением работы по формированию правовой базы защиты информации, в том числе персональных данных. Законопроект состоит из трех блоков. Первая часть посвящена дополнительным мерам защиты персональных данных. Законопроектом вводится государственный контроль в сфере оборота и хранения персональных данных», – отметила парламентарий.

По ее словам, помимо значительного улучшения процесса реагирования на произошедшие события, данный регулирующий инструмент позволяет наладить профилактическую работу с операторами. Кроме того, согласно законопроекту, каждый оператор должен сообщать регулятору об утечке персональных данных. Информация должна быть предоставлена в течение 3 дней с момента обнаружения утечки.

Второй блок законопроекта предлагает правовое регулирование института «белых» хакеров и работы казахстанского аналога платформы баг-баунти. Эта мера будет способствовать привлечению исследователей информационных систем к выявлению ошибок и пробелов информационных систем.

«Управляемый хакерский взлом исходит от заказчиков, отношения официально устанавливаются через специальные платформы. Предусмотрена ответственность за их полное неисполнение или ненадлежащее исполнение. Таким образом, мы привлекаем большое количество квалифицированных специалистов по информационной безопасности для оценки устойчивости систем, и это делает их уязвимыми для внешних угроз», – пояснила депутат.

Третий блок законопроекта посвящен созданию государственного центра информационной безопасности, который обслуживает только объекты информатизации госорганов. На сегодняшний день функционируют около 350 государственных объектов информатизации. Центр будет работать при государственной технической службе комитета национальной безопасности.

Кроме того, на базе ГТС будет создан репозиторий исходных кодов программного обеспечения. В нем хранятся исходные коды программных продуктов электронного правительства. Это обеспечивает управление их версиями.

«Таким образом, предлагаемый комплекс мер позволит усилить безопасность информационных систем государственных органов и устойчивость электронного правительства в целом к кибератакам», – сказала Смышляева.

#мажилис #Парламент #безопасность #персональные данные #операторы

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