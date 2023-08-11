Операторы ответили на вопросы о доступе населения к мобильному интернету

Руководители операторов мобильной связи рассказали о работе, проводимой в отрасли, в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Диалог между операторами и потребителями с участием СМИ, учитывая особую актуальность проблемы с доступом населения к мобильному интернету, организовало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на площадке СЦК.

Брифинг прошел с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхата Оразбека и руководителей АО «Казахтелеком», АО «Кселл», «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)», Beeline.

По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхата Оразбека, для повышения качества связи нами совместно с депутатами Мажилиса РК были разработаны поправки в КоАП РК в сфере увеличения штрафов операторам связи за предоставление некачественных услуг.

«Изменения в законе позволили упростить процедуру сбора согласия жителей домов на установку базовой станции, если ранее было достаточно одного несогласного для отказа в установке, то сейчас при согласии 50% жителей она стала возможной. Это позволит операторам качественнее и быстрее расширять сети в городах и селах страны», – подчеркнул вице-министр.

Он отметил, что министерством ведется работа над решением фундаментальных проблем отрасли, которые в значительной степени мешают обеспечению связью жителей страны.

Вместе с тем, он сообщил о том, что министерство открыто к обратной связи от населения и упрощает процедуры по ее подаче.

«Принимая во внимание вопросы граждан касательно качества и скорости интернета на главной странице портала e-otinish был выведен раздел «Проблемы с интернетом», где каждый гражданин может оставить свое обращение в госорган для принятия мер», – отметил вице-министр ведомства.

В ходе брифинга спикеры рассказали о развитии доступа к интернету в РК, подходах к формированию тарифов, затратах на строительство и содержание сетей, развитии технологии 5G.