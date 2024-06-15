Операции на плодах в утробе матери начали проводить в Казахстане

Здравоохранение
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Фетальные операции позволят улучшить перинатальные исходы и снизить инвалидность у детей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Казахстанские врачи впервые начали проводить операции путем коррекции патологии плода и пороков развития, сообщает Минздрав республики.

Операции на плодах проводятся в случаях, когда это может улучшить здоровье и жизнь будущего ребенка.

Для Казахстана фетальная хирургия – это совершенно новое направление медицины. Проект реализуется министерством здравоохранения РК при поддержке благотворительного фонда AYALA.

В преддверии Дня медицинского работника в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы состоялся практический мастер-класс по первой в Казахстане коррекции внутриутробной патологии с участием ведущих специалистов Казахстана и России.

«Министерство здравоохранения считает приоритетной задачу по снижению инвалидности у детей с рождения. Фетальная хирургия во всем мире считается одним из важнейших инструментов для этого. Мы проанализировали мировой опыт, накопленный в практике фетальных операций за 30 лет. Все эти знания легли в основу впервые разработанной в Казахстане программы по фетальной хирургии», - подчеркнула министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Подготовка к запуску фетальной хирургии в Казахстане проводилась министерством здравоохранения на протяжении двух лет. Бригады врачей из Центра перинатологии и детской кардиохирургии (Алматы) и из UMC (Астана) прошли теоретическую и практическую подготовку в Казахстане и за рубежом.

«Задача по снижению инвалидности у детей с рождения в Казахстане – главная для фонда AYALA. Мы рады помогать министерству здравоохранения в запуске и в становлении фетальной хирургии в нашей стране. Мы оснастили отделение фетальной хирургии в Центре перинатологии и детской хирургии специальными медицинскими инструментами – лазером и фетоскопами на сумму более 29,3 миллиона тенге», - отметила президент благотворительного фонда AYALA Айдан Сулейменова.

Фетальная медицина (хирургия плода) – это высокоспециализированная область медицины, пациентом которой является плод в утробе матери. Хирургия плода основана на инновационных технологиях, которые позволяют корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур.

«Мы планируем проводить ежегодно около 150 операций по коррекции внутриутробных пороков. Проект фетальная хирургия станет новым этапом в развитии нашего центра и улучшении качества медицинской помощи матерям и детям нашей страны», – подчеркнула директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы Гульнара Нурланова.

В настоящее время малоинвазивные эндоскопические (фетоскопические) операции все больше заменяют открытую хирургию, так как являются более безопасными для организма матери и плода. Во многих странах мира с каждым годом расширяется спектр болезней плода, подлежащих внутриутробной коррекции, разрабатываются и совершенствуются новые технологии, активно внедряются внутриутробные вмешательства при врожденных пороках сердца, грыжах диафрагмы и ЦНС, и на сегодняшний день они достигли больших успехов.

#здравоохранение #медицина #операция на плодах в утробе матери #Фетальные операции

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