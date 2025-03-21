Оперу «Кыз Жибек» покажут в праздничные дни в Астане

Фото: пресс-служба театра

В честь празднования Наурыза 21 и 22 марта на сцене Большого зала «Астана Опера» будет представлена национальная жемчужина – опера «Кыз Жибек» Евгения Брусиловского, сообщает Kazpravda.kz

В этом году музыкальный мир отмечает 120-летие со дня рождения этого выдающегося композитора, который был одним из основоположников профессионального казахского музыкального искусства, его заслуги были отмечены такими званиями, как народный артист Казахской ССР, профессор, лауреат Государственных премий СССР и Казахской ССР. Е. Брусиловский создал первые образцы казахской камерной музыки – великолепные фортепианные и скрипичные циклы.

Масштабное празднование Наурыза в театре начнется с представления его оперы «Кыз Жибек». Отметим, что впервые она была поставлена в 1934 году, открыв путь к созданию профессионального казахского оперного искусства.

Сценическая версия, представленная в «Астана Опера» в 2017 году, бережно сохранила дух и традиции оригинала, обогатив его современным взглядом. Либретто Габита Мусрепова, созданное на основе одноименной народной поэмы, рассказывает трагическую историю любви представителей двух враждующих родов.

В произведении отразились традиции, духовные ценности и самобытный уклад кочевой культуры казахского народа. Чего стоит только лишь одно появление каравана на сцене!

В дни выступлений можно будет оценить работу разных составов исполнителей – партию Жибек готовятся исполнить Назым Сагинтай, Мадина Исламова. Тулегена представят заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Артур Габдиев. Бекежан – Талгат Галеев, Расул Жармагамбетов, Шеге – Беимбет Танарыков, Талгат Аллабиринов, Базарбай – Болат Есимханов, заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Камка – Гульжанат Сапакова, Карлыгаш – заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, Асем Сембина, Батсайы – Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Дурия – заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, Айгерим Аманжолова.

Народный артист Казахстана маэстро Абзал Мухитдин будет дирижировать спектаклем в эти два дня, режиссер-постановщик спектакля – Михаил Панджавидзе, сценографы и художники по костюмам – заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов.

Празднование Наурыза продолжится днем позже, 23 марта, на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой театра «Астана Опера». Здесь состоится яркий концерт «Наурыз-көктем».

В его программе зрителей ждут выступления талантливых артистов театра «Астана Опера», в их числе Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Жупар ⁠Габдуллина, Заслуженная артистка Казахстана Жаннат ⁠Бактай, Артур ⁠Габдиев, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Шынгыс ⁠Расылхан, Ержан ⁠Саипов, Динмухамед ⁠Кошкинбаев. Партию фортепиано исполнят Заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова и Ирина Кургузкина.

Артисты исполнят народные песни, арии и дуэты отечественных композиторов, а также произведения, представляющие музыкальные традиции этносов, в мире и согласии живущих под одним шаныраком на гостеприимной казахской земле.