ОПГ под видом охранной компании занималась захватом бизнеса в Алматы

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Чтобы получить контроль над увеселительными заведениями рейдеры применяли физическое и психологическое давление к владельцам бизнеса

Фото: Polisia.kz

В Алматы разоблачили охранное предприятие, за которым фактически стояли представители преступной среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Было установлено, что криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление.

В последующем они захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли «безопасность».

«Задержания фигурантов проводились в Алматы, Жетысуской, Туркестанской, Магистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Всего задержали 20 участников преступной группы. Было проведено более 40 обысковых мероприятий, изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова и более 100 боеприпасов», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Расследуются уголовные дела по фактам хулиганства, вымогательства, похищения людей, самоуправства и причинения вреда здоровью. В отношении лидера и участников группировки начато досудебное расследование по фактам создания, руководства и участия в ОПГ.

Фигуранты проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В МВД напомнили, что все факты давления на бизнес и попытки криминального вмешательства находятся под контролем государства. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться в рамках закона.
 

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