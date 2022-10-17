Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане

Карагандинские силовики задержали преступную группу, которая незаконно добывала и продавала драгоценные камни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции, Департамента Комитета национальной безопасности по Карагандинской области и подразделения спецназа "Арлан" в рамках спецоперации задержали преступную группу, которая занималась незаконной добычей и реализацией драгоценных камней.

ОПГ попала в поле зрения силовиков в июле текущего года. Это четверо жителей Караганды и Павлодарской области. Они были задержаны в карагандинском офисе при сделке по незаконной скупке драгоценных камней (аметист, моховой и майский агат, бирюза, варисцит). Цена за килограмм оценивалась в 500 долларов США.

Установлено, что камни добыты незаконным путем в степи в Павлодарской и Карагандинской областях. Зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи "Самовольное пользование недрами", "совершенное преступной группой", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ходе обыска в офисе и по месту жительства задержанных лиц изъято более полутонны (550 кг) драгоценных камней, 27 тысяч долларов США, свыше 3,5 млн российских рублей, 600 тысяч тенге, а также оборудование для обработки камней и боеприпасы на оружие.

В степи, в 130 км от Караганды, обнаружен заброшенный карьер, на территории которого задержаны трое пособников задержанных ранее. У них изъято еще 38 кг различных драгоценных камней.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.