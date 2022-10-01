Оппозиция вступила в президентскую гонку

Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула руководителя своего столичного филиала Нурлана Ауесбаева кандидатом на предстоящих выборах президента РК. Об этом стало известно по итогам состоявшегося 1 октября 19-го внеочередного съезда ОСДП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметили в ОСДП, по итогам развернувшейся на съезде дискуссии, делегаты пришли к единодушному решению, что ОСДП примет участие в президентских выборах.

"После этого были высказаны различные мнения и аргументы в пользу предложенных кандидатур для выдвижения – в частности, обсуждались кандидатуры известных общественных деятелей Мустахима Тулеева, Жасарала Куанышалина, Оразалы Сабдена. Тем не менее, в результате делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Нурлана Ауесбаева. (…) Казахстан, находящийся на пороге больших общественно-политических внутренних и глобальных перемен, сегодня как никогда нуждается в целостном и системном воплощении социал-демократической идеологии. Это борьба с олигархатом и коррупцией, кардинальное уменьшение бедности и имущественного расслоения, реализация принципа справедливости в социальной сфере, политике и экономике, создание по-настоящему демократического, правового, ответственного государства, подконтрольной и открытой перед народом системы власти", – рассказали представители ОСДП.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что партия "Ауыл" выдвинула кандидатом на пост№1 в стране Жигули Дайрабаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.