Фото пресс-службы ОСДП
Политика
Оппозиция вступила в президентскую гонку

Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула руководителя своего столичного филиала Нурлана Ауесбаева кандидатом на предстоящих выборах президента РК. Об этом стало известно по итогам состоявшегося 1 октября 19-го внеочередного съезда ОСДП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметили в ОСДП, по итогам развернувшейся на съезде дискуссии, делегаты пришли к единодушному решению, что ОСДП примет участие в президентских выборах.

"После этого были высказаны различные мнения и аргументы в пользу предложенных кандидатур для выдвижения – в частности, обсуждались кандидатуры известных общественных деятелей Мустахима Тулеева, Жасарала Куанышалина, Оразалы Сабдена. Тем не менее, в результате делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Нурлана Ауесбаева. (…) Казахстан, находящийся на пороге больших общественно-политических внутренних и глобальных перемен, сегодня как никогда нуждается в целостном и системном воплощении социал-демократической идеологии. Это борьба с олигархатом и коррупцией, кардинальное уменьшение бедности и имущественного расслоения, реализация принципа справедливости в социальной сфере, политике и экономике, создание по-настоящему демократического, правового, ответственного государства, подконтрольной и открытой перед народом системы власти", – рассказали представители ОСДП.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что партия "Ауыл" выдвинула кандидатом на пост№1 в стране Жигули Дайрабаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

Популярное

Все
О мерах по повышению безопасности полетов в Казахстане рассказали сотрудники КГА руководству ИКАО
Отдельные полосы для проезда казахстанцев выделили на границе с Россией
Маулен Ашимбаев: В Казахстане всегда будут особо почитать наследие Ахмета Байтурсынулы
Оппозиция вступила в президентскую гонку
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Более 8,6 тысячи россиян прибыли в ЗКО с 20 сентября
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
Пожар на горе Кокшетау тушат 230 человек и вертолет "Казавиаспас" – видео
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Новые подходы к стабилизации цен на продукты обсудили в правительстве
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Указ Президента Республики Казахстан
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геопол…
Политика
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Политика
Мухтар Тлеуберди принял участие в церемонии похорон Синдзо …
Политика
Институт президентства в контексте конституционной реформы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]