Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты

На XX Съезде партии «Ауыл» делегаты выдвинули Жигули Дайрабаева в качестве кандидата в Президенты Казахстана, передает корреспондент сайта Kazpravda.kz.

Выступая перед делегатами, Жигули Дайрабаев пообещал оправдать возложенные на него надежды.

Жигули Дайрабаев родился 29 октября 1954 года. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт. Является ученым-агрономом.

Опыт работы:

1972-1974 г.г. - служил в рядах Вооруженных сил;

1974-1977 г.г. - секретарь комитета комсомола колхоза «Путь к коммунизму» Луговского района;

1977 - декабрь 1977г.г. - инструктор Луговского районного комитета комсомола;

1977-1980 г.г. - председатель профсоюза комитета колхоза «Путь к коммунизму» Луговского района;

1980-1984 г.г. - председатель Каменского сельского исполкома;

1984-1985 г.г. - инструктор Луговского районного комитета партии КазССР;

1985-1987 г.г. - секретарь парткома совхоза «Алгабас» Луговского района;

1987-1995 г.г. - председатель правления колхоза имени Джамбула Луговского района;

1995 - декабрь 1995 г.г. - начальник управления сельского хозяйства района Т.Рыскулова;

1995-1997 г.г. - директора совхоза «Корагаты»;

1997-2001 г.г. - начальник управления статистики района Т.Рыскулова;

2001-2009 г.г. - директор ХПП «Берликский» Шуского района, директор «Казексим-Мерке» Меркенского района;

2009 – 2015 г.г. - генеральный директор ТОО «MOLBAL»;

С октября 2015 г. по 23 декабря 2019 г. - председатель Жамбылского областного филиала РОО «Союз фермеров Казахстана».