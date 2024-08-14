Определились участники байге на ВИК в Астане

На международных соревнованиях в столице примут участие лучшие наездники, занявшие призовые места

Фото: дирекция по подготовке и проведению 5-х ВИК

По информации дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК, в Алматы состоялся Кубок города, в рамках которого прошел второй заключительный отборочный этап, сообщает Kazpravda.kz

«В рамках этого состязания по каждой дистанции – Кунан байге, ТОП байге, Жорга жарыс и Аламан байге – отобрали по три лошади в сборную для участия в 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре этого года в Астане», – сказал исполнительный директор федерации байге Алтай Бимен.

Кунан байге:

I место - лошадь Сұңқар, жокей Абзал Тұрғанбек.

II место - Бақторы, наездником был Ділнұр Нұрмұқаш.

III место - Сениорита, жокеем являлся Абзал Тұрмыс.

В ТОП байге лучшими из лучших стали:

I место - Зымыран и наездник Арнат Мұратхан.

II место - лошадь по имени Маймақ, жокей Абзал Тұрмыс.

III место - завоевал конь по кличке Ертұран, наездником которого был Исламнұр Ертөс.

По итогам Жорга жарыс:

I место - Аквамарин,наездник Евгений Чибисов.

II место - Триумф, наездница Алия Токтасынова.

III место - Профессор, жокей Ербұлан Тлеуғалиұлы.

Скакуны, занявшие призовые места в скачке Аламан:

I место - жеребец по кличке Виза, жокеем был Алихан Бақытханұлы.

II место - завоевал скакун по кличке Күрең ат, наездник Арнат Мұратхан.

III место – лошадь Әлқиса и жокей Мәді Жолшыбек.

Напомним, что республиканская федерация байге входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК, которую возглавляет Исламбек Салжанов. В ее состав входят федерации кокпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, құсбегілік, теңге ілу, асық ату, JORYQ.

Отметим, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Ранее мы рассказывали, что 8 августа в Олимпийском центре подготовки национальная сборная по теңге ілу определила тройку лучших спортсменов, которые будут защищать честь страны на 5-х Всемирных играх кочевников.