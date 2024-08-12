Кто из спортсменов будет представлять Казахстан в теңге ілу на ВИК в Астане

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

8 августа в Олимпийском центре подготовки национальная сборная по теңге ілу определила тройку лучших спортсменов, которые будут защищать честь страны на 5-х Всемирных играх кочевников, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: дирекция по подготовке и проведению 5-х ВИК

По информации пресс-службы дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК, шесть лучших спортсменов страны приняли участие в отборочных соревнованиях, дающие прямую путевку на Игры.

Спортсмены соревновались в стилях «қос құлаш», «бес белес» и «жеті құт».

По итогам соревнований страну на 5-х Всемирных играх кочевников представят: в стиле «бес белес» — Бекнур Сериков, в стиле «жеті құт» — Бакыт Төлтай, а в стиле «қос құлаш» — Рахат Камбаров.

Состав национальной сборной Казахстана по Теңге ілу выглядит так:

1. Рахат Камбаров — родился в 2001 году в Туркестанской области. Обладатель гран-при Федерации теңге ілу в 2022 году, победитель VI национального спортивного фестиваля в 2023 году, обладатель Кубка Азии 2024 года, чемпион Азии 2024 года.

2. Бакыт Төлтай — родился 12 августа 1998 года в Шымкенте, район Арыс, село Монтайты. Бронзовый призер чемпионата РК среди взрослых в 2021 году, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата РК среди взрослых в 2023 году, обладатель золотой медали чемпионата Азии 2024 года.

3. Бекнур Сериков — родом из Западно-Казахстанской области. Чемпион Казахстана среди юношей 2018 года, чемпион РК среди молодежи 2020 года, обладатель Кубка Азии 2023 года.

Напомним, что заключительный учебно-тренировочный сбор по Теңге ілу перед 5-ми Всемирными играми кочевников пройдет с 27 августа по 7 сентября в Астане. Соревнования по теңге ілу на 5-х Всемирных играх кочевников пройдут в Этноауле 11-13 сентября.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Билеты на все соревнования можно купить на сайте zakazbiletov.kz

Также ранее стало известно, что десять лучших лучников страны приняли участие в отборе и разыграли прямые путевки на международные соревнования, которые состоятся осенью в столице. Они соревновались в венгерском, азиатском, тюркском стилях и в стиле жамбы.

#казахстан #Астана #Спорт #сборная #ВИК #теңге ілу

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