Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

Всего в конкурсе приняли участие более 15 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В конкурсе приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа (включительно) 2024 года.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.