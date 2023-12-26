Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 1 677 человек.

Зачислять в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будут с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Список обладателей образовательных грантов в магистратуру можно посмотреть здесь.

 

#Образование #МНВО #господдержка #гранты #магистратура

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