Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 1 677 человек.

Зачислять в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будут с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Список обладателей образовательных грантов в магистратуру можно посмотреть здесь.