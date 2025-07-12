Научно-исследовательский центр «Мухтартану» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова в честь 180-летия Абая выпустил новый научный труд под названием «АБАЙ. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Шымкента

Ценное исследование было опубликовано одним из ведущих издательств страны тиражом 2000 экземпляров.

Авторы книги – кандидат филологических наук, доцент Акжол Калшабек и PhD-докторант Азимхан Исабек.

В научной работе текстологически и терминологически проанализированы и сравнительно изучены рукописи Мурсеита Бикиулы, которые считаются основным источником произведений Абая. Кроме того, в издание вошли оригинал и транскрипция письма поэта к своему брату Халиолле, а также результаты сравнительного анализа рукописей, переписанных Рахымом Жандыбаевым и Оразке Уакбайулы.

Одним из ключевых достоинств труда стало первое опубликование полной факсимиле-версии рукописи Абая, датируемой 1910 годом.

По словам авторов, рецензию на книгу написал лауреат Государственной премии Казахстана, профессор Мекемтас Мырзахметулы, который также благословил издание. Как отметил Азимхан Исабек, этот труд является результатом многолетнего научного исследования.

"Полная и грамотная транскрипция произведений Абая на основе подлинников была мечтой великого писателя Мухтара Ауэзова ещё при его жизни. Сегодня эта мечта осуществилась", — сказал он.

Фундаментальный труд, приуроченный к 180-летию Абая, насчитывает 712 страниц и расценивается как важное достижение в области абаеведения.