Опубликована обновленная транскрипция произведений Абая

Культура
346

Научно-исследовательский центр «Мухтартану» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова в честь 180-летия Абая выпустил новый научный труд под названием «АБАЙ. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Шымкента

Ценное исследование было опубликовано одним из ведущих издательств страны тиражом 2000 экземпляров.

Авторы книги – кандидат филологических наук, доцент Акжол Калшабек и PhD-докторант Азимхан Исабек.

В научной работе текстологически и терминологически проанализированы и сравнительно изучены рукописи Мурсеита Бикиулы, которые считаются основным источником произведений Абая. Кроме того, в издание вошли оригинал и транскрипция письма поэта к своему брату Халиолле, а также результаты сравнительного анализа рукописей, переписанных Рахымом Жандыбаевым и Оразке Уакбайулы.

Одним из ключевых достоинств труда стало первое опубликование полной факсимиле-версии рукописи Абая, датируемой 1910 годом.

По словам авторов, рецензию на книгу написал лауреат Государственной премии Казахстана, профессор Мекемтас Мырзахметулы, который также благословил издание. Как отметил Азимхан Исабек, этот труд является результатом многолетнего научного исследования.

"Полная и грамотная транскрипция произведений Абая на основе подлинников была мечтой великого писателя Мухтара Ауэзова ещё при его жизни. Сегодня эта мечта осуществилась", — сказал он.

Фундаментальный труд, приуроченный к 180-летию Абая, насчитывает 712 страниц и расценивается как важное достижение в области абаеведения.

#Абай #день Абая #Абай Кунанбаев #транскрипция

Популярное

Все
Назначен директор новой Службы КНБ
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
День столицы
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
Президент страны пришел на финальные бои Кубка мира по боксу
Кубок мира: боксеры каких стран вышли в финал?
Назым Кызайбай принесла Казахстану первое "золото" этапа КМ по боксу
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Новый завод в Актобе: как упаковка поможет экономике и экологии региона
Сильная жара накроет Казахстан
Гвардейцы устроили необычный концерт на реке Есиль
Более 8 тыс. программ для подготовки квалифицированных рабочих кадров разработаны колледжами страны
В Караганде новорождённым детям подарили по домбре
Казахстанские боксеры продолжают доминировать на Кубке мира
Касым-Жомарт Токаев: Боксом занимаются только сильные духом люди
День домбры отметили в Национальном музее
Кубок мира по боксу: Бекзад Нурдаулетов завоевал "золото"
21,5 млрд тенге возвращенных активов пойдут на строительство сетей водоснабжения в Акмолинской области
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Национальный день домбры
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Под сенью Вечно Синего Неба
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане

Читайте также

Столичных меломанов приглашают на концерт Mozart Gala
Солисты театра оперы и балета имени Абая выступили на фести…
Казахстанский кинофильм «Бауырына Салу» признан лучшим на ф…
Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]