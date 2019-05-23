Опубликованы личные номера руководителей коммунальных служб Нур-Султана

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В продолжении политики информационной открытости и оперативного реагирования на обращения жителей заместитель акима Нур-Султана Арман Турлубек опубликовал личные номера руководителей коммунальных служб столицы, передает Kazpravda.kz
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"Вы мне часто пишите, что приходится обрывать телефоны справочных служб и просите подсказать к кому конкретно обратиться, если у вас отключили воду, свет или вовремя не убрали контейнерную площадку с мусором. Если возникают вопросы в этой сфере, то они, как правило, не терпят отлагательств. Телефоны руководителей управлений коммунального сектора, включая мои контакты, вам давно известны. Обратная связь у нас с вами налажена. Теперь очередь за руководством коммунальных предприятий столицы. Публикую номера с WhatsApp первых руководителей обслуживающих компаний города", – написал Турлубек в Facebook.
Он отметил, что в связи с плотным графиком работы у руководителей не всегда есть возможность отвечать на телефонные звонки, поэтому сообщения посредством WhatsApp – отличная альтернатива.
"Пишите и задавайте вопросы по WhatsApp, дружите с ними в Facebook, следите за актуальной информацией на их официальных сайтах. Они открыты для общения", – подчеркнул заместитель акима.