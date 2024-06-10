Опыт Китая и Сингапура в строительстве дорог изучат в Казахстане

Агентство по противодействию коррупции и министерство транспорта проведут совместный внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вышеуказанного агентства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмағали и министр транспорта Марат Карабаев на совместном совещании обсудили проблемные вопросы, которые необходимо решить в ходе анализа.

Отмечено, что за последние 3,5 года Антикор зарегистрировал 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, осуждено – 38. Сумма ущерба составила 8,8 млрд тенге.

В основном преступления связаны с фактами взяточничества, хищений, а также злоупотреблением должностными полномочиями.

«Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками на всех этапах строительства: при подготовке проектно-сметной документации, отборе поставщика, осуществлении технадзора, контроле за ходом строительства. В этой связи в рамках исполнения поручения главы государства будут изучены процессы планирования и расходования всех выделяемых средств на дорожную отрасль. Отдельное внимание будет уделено изучению международного опыта по строительству дорог, в частности опыт Гонконга, Сингапура, Китая», - отметил Асхат Жұмағали.

По его словам, по результатам анализа ожидается исключение коррупционных рисков и пресечение фактов коррупции на всех этапах строительства дорог. Во взаимодействии с научным сообществом будут проработаны и предложены механизмы по внедрению новых технологий строительства

Напомним, что глава государства ранее назвал ситуацию с дорогами в РК «тяжелейшей».