Токаев: Без качественных дорог ни о каком прогрессе страны не может быть и речи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил в Алматы перед молодыми учеными, где высказался о качестве дорог, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Он напомнил о своем поручении начать масштабное строительство и ремонт дорог. Работами будет охвачено не менее 12 тысяч километров автодорог.

«Автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны. Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами. Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция. Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести «на нет» коррупционные правонарушения при строительстве дорог», - сказал президент.

Глава государства упомянул о реконструкции автодороги Кызылорда – Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Но, вместе с тем, работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу.



С другой стороны, продолжил он, нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране. Требуются новые подходы, которые позволят видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом.

«Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи. Следует усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд туда перегруженных многотонных грузовых машин, которые разрушают покрытие дорог», - говорит глава государства.

По его словам, высококачественные транспортные магистрали являются неотъемлемым признаком любой развитой страны, поскольку представляют собой не только капиталоемкие, но и наукоемкие проекты.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахстанским компаниям автодорожной отрасли нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности для применения научного подхода и внедрения инноваций.