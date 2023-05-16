Орденом "Айбын" наградили посмертно спасателя Арслана Курманбекова

Пожарный погиб в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке в Алматы.

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом "Айбын" ІІІ степени Арслана Курманбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова Арслана Жолдасбекулы – старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Напомним, 29-летний пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант Арслан Курманбеков погиб 8 мая при тушении пожара в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке в Алматы.

Пожарный погиб в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева.

Арслан Курманбеков родился в Алматинской области 23 августа 1994 года. В органах гражданской защиты работал с 14 декабря 2015 года.