Спасатель погиб при тушении пожара в горах Медеу

29-летний спасатель стал жертвой пожара в Алматы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

29-летний пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант Арслан Курманбеков погиб при тушении природного пожара на территории ГНПП Иле-Алатауского государственного национального природного парка в Алматы.

ЧП произошло сегодня, 8 мая.

Пожарный погиб в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева.

Арслан Курманбеков родился в Алматинской области 23 августа 1994 года. В органах гражданской защиты работал с 14 декабря 2015 года.

Был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом, которого ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.

МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Отметим, что пожар в горах Медеуского района местные жители заметили около 10 утра.

На склоне горы в районе Малое Алматинское лесничество горел сухостой и валежник.

На месте вызова работают сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек и ДЧС – 22 человека личного состава, задействовано пять единиц техники и вертолет Ми-171 Казавиаспаса с водно-сливным устройством.