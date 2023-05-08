Спасатель погиб при тушении пожара в горах Медеу

29-летний спасатель стал жертвой пожара в Алматы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.
29-летний пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант Арслан Курманбеков погиб при тушении природного пожара на территории ГНПП Иле-Алатауского государственного национального природного парка в Алматы.
ЧП произошло сегодня, 8 мая.
Пожарный погиб в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева.
Арслан Курманбеков родился в Алматинской области 23 августа 1994 года. В органах гражданской защиты работал с 14 декабря 2015 года.
Был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом, которого ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.
МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.
Отметим, что пожар в горах Медеуского района местные жители заметили около 10 утра.
На склоне горы в районе Малое Алматинское лесничество горел сухостой и валежник.
На месте вызова работают сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек и ДЧС – 22 человека личного состава, задействовано пять единиц техники и вертолет Ми-171 Казавиаспаса с водно-сливным устройством.