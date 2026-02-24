Организаторы Met Gala 2026 объявили дресс-код бала «Мода — это искусство»

Сопредседателями вечера станут Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур

Фото: vogue.com

Организаторы Met Gala 2026 объявили дресс-код предстоящего бала — Fashion Is Art («Мода — это искусство»). Мероприятие откроет выставку Института костюма Costume Art, посвященную одежде как самостоятельному художественному объекту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

Экспозиция свяжет моду с живописью и скульптурой из собрания Метрополитен-музея. Куратор Института костюма Эндрю Болтон отметил, что проект исследует, как одежда формировала представления о теле и социальном статусе в разные эпохи.

Выставка объединит исторические костюмы и произведения искусства, разделенные на тематические блоки, включая классические представления о теле и анатомию.

Сопредседателями вечера станут Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур. Мероприятие состоится 4 мая в пространстве Cond Nast Galleries.

Met Gala проводится как благотворительный вечер в поддержку Института костюма в Нью-Йорке и ежегодно открывает новую модную экспозицию музея. Первый бал состоялся в 1948 году.

#искусство #мода #бал #Met Gala

