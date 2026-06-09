Состоялось заседание Казахстанско-корейской совместной комиссии

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Под сопредседательством министра­ промышленности и строительства Казахстана­ Ерсайына Нагаспаева и министра торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чжон Квана в Астане состоя­лось XI заседание Казахстанско-корейской­ совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Фото: пресс-служба Минпрома

Заседание проведено в рамках подготовки к предстоящему визиту Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Респуб­лику Корея в сентябре нынешнего года.

Участники обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных отраслях экономики. В том числе уделили внимание взаимодействию в сферах промышленности, природных ресурсов, критически важных минералов, строительства, инфраструктурного развития.

– Республика Корея – важный стратегический партнер Казахстана.­ Особую роль в укреплении связей играют доверительные отношения на высшем уровне. Благодаря поддержке и вниманию глав наших государств двустороннее сотрудничество последовательно наполняется новым практическим содержанием, – подчеркнул в своем выступлении Ерсайын Нагаспаев.

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Республикой Корея в прошлом году превысил 3 млрд долларов. Прямые инвестиции Кореи в экономику нашей страны за 10 лет достигли почти 8 млрд долларов. В РК работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом, включая всемирно известные корпорации. В рамках промышленной кооперации совместно прорабатываются 46 проектов общей стоимостью 4 млрд долларов.

Участники заседания отметили перспективы расширения взаимодействия в машиностроении, химической промышленности и производстве строительных материалов. При этом важными моментами выступают локализация производства, трансферт технологий и создание новых индустриальных компетенций.

По итогам встречи стороны подтвердили совместную заинтересованность в развитии дружественных связей и подписали Протокол XI заседания Казахстанско-корейской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

#заседание #комиссия #Корея #Минпром

Популярное

Все
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Тюркский мир формирует общее интеллектуальное пространство
Экология как часть производственного процесса
От конституционной реформы – к конституционной культуре
Спикер Сената: объединиться вокруг реформ Президента
Состоялось заседание Казахстанско-корейской совместной комиссии
Животноводство в приоритете
Свыше 40 медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
История стала ближе и доступнее
Путь к рынкам, свободным от контрафакта
В Астане обсудили развитие природоохранной работы в газовой отрасли
Университет без границ
Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37
Для творчества и развития
«Беларусы» в помощь экологии
О прогнозах в сфере занятости говорили в МОТ
Почерк страдает от гаджетов
Первый шаг к профессии
Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тенге
Педагог с большой буквы
Мудрый, добрый, человечный...
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Мостостроителям дан срок до сентября
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
В Алматы откроется детский научный музей
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
Карметкомбинат модернизируется
Посвящается певцу и композитору
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Шанырак под небесно-голубым флагом
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Тюркский мир формирует общее интеллектуальное пространство
Казахстан усилит работу с ЮНЕСКО по вопросам ИИ и водной бе…
Борьбу с киберугрозами и терроризмом усилят государства ШОС
Развивая культурное сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]