Состоялось заседание Казахстанско-корейской совместной комиссии

Под сопредседательством министра­ промышленности и строительства Казахстана­ Ерсайына Нагаспаева и министра торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чжон Квана в Астане состоя­лось XI заседание Казахстанско-корейской­ совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Фото: пресс-служба Минпрома

Заседание проведено в рамках подготовки к предстоящему визиту Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Респуб­лику Корея в сентябре нынешнего года.

Участники обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных отраслях экономики. В том числе уделили внимание взаимодействию в сферах промышленности, природных ресурсов, критически важных минералов, строительства, инфраструктурного развития.

– Республика Корея – важный стратегический партнер Казахстана.­ Особую роль в укреплении связей играют доверительные отношения на высшем уровне. Благодаря поддержке и вниманию глав наших государств двустороннее сотрудничество последовательно наполняется новым практическим содержанием, – подчеркнул в своем выступлении Ерсайын Нагаспаев.

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Республикой Корея в прошлом году превысил 3 млрд долларов. Прямые инвестиции Кореи в экономику нашей страны за 10 лет достигли почти 8 млрд долларов. В РК работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом, включая всемирно известные корпорации. В рамках промышленной кооперации совместно прорабатываются 46 проектов общей стоимостью 4 млрд долларов.

Участники заседания отметили перспективы расширения взаимодействия в машиностроении, химической промышленности и производстве строительных материалов. При этом важными моментами выступают локализация производства, трансферт технологий и создание новых индустриальных компетенций.

По итогам встречи стороны подтвердили совместную заинтересованность в развитии дружественных связей и подписали Протокол XI заседания Казахстанско-корейской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.