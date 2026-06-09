Тюркский мир формирует общее интеллектуальное пространство

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Еще недавно сотрудничество тюркских государств ассоциировалось с общностью истории, языка и культурного наследия. Сегодня к этим объединяющим факторам все увереннее добавляется новое измерение – образование, наука и технологии. Они становятся фундаментом будущего развития региона и важнейшим инструментом интеграции в XXI веке.

фото предоставлено организаторами

Подтверждением этого стало IX заседание министров образования государств – членов Организации тюркских государств, прошедшее в Туркестане. Символично, что встреча состоялась именно в духовной столице тюркского мира, которая постепенно превращается в площадку для выработки новых подходов к развитию науки и образования.

В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, представители секретариата ОТГ, Тюркской академии и ведущих научно-образовательных организаций.

Однако значение встречи выходит далеко за рамки протокольной дипломатии. Сегодня государства тюркского мира сталкиваются с общими вызовами. Цифровая трансформация экономики, развитие искусственного интеллекта, ускорение технологических процессов, вопросы продовольственной и экологической безопасности требуют новых подходов к подготовке кадров и развитию науки. Конкуренция между странами все чаще разворачивается не за природные ресурсы, а за интеллектуальный потенциал, инновации и человеческий капитал. Образование становится важнейшим стратегическим ресурсом.

Выступая на заседании, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек подчеркнул, что развитие международного академического сотрудничества является одним из приоритетов государственной политики. За последние шесть лет финансирование науки в Казахстане увеличилось в шесть раз. Страна активно интегрируется в мировое образовательное пространство: в республике функционируют 33 филиала ведущих зарубежных университетов.

Вместе с тем мы последовательно укрепляем сотрудничество и внутри тюркского пространства. Одним из наиболее значимых решений встречи стала передача нашей стране председательства в научном совете Тюркской академии. Этот шаг отражает растущую роль республики в формировании общей научной и образовательной повестки Организации тюркских государств.

В рамках форума состоялось заседание научного совета Тюркской академии с участием руководителей профильных министерств и международных образовательных структур стран ОТГ. Участники подвели итоги деятельности академии за 2024–2025 годы, обсудили планы на 2026-й и определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

Высокую оценку получили проекты, посвященные изучению историко-культурного наследия тюркских народов, международные археологические экспедиции, а также исследования в области языкознания, истории, устойчивого развития, продовольственной безопасности, рационального использования водных ресурсов и адаптации к климатическим изменениям.

Сегодня деятельность Тюркской академии выходит далеко за рамки гуманитарной повестки. Она становится важной площадкой для объединения научного потенциала государств и поиска совместных решений по наиболее актуальным вопросам современности – от экологии и управления природными ресурсами до инноваций и технологического развития.

Приняв председательство в научном совете, Казахстан намерен обеспечить преемственность существующих инициатив и придать новый импульс академическому взаимодействию между странами-участницами. Речь идет о расширении научных контактов, поддержке совместных исследований, развитии академической мобильности и реализации образовательных проектов, ориентированных на подготовку специалистов для экономики будущего.

Фактически речь идет о формировании единого интеллектуального пространства тюркского мира, где университеты и исследовательские центры работают не изолированно, а в тесном партнерстве друг с другом. Совместные образовательные программы, обмен студентами и преподавателями, международные научные проекты способствуют появлению нового поколения специалистов, способных эффективно работать в глобальной среде.

Для Центральной Азии это имеет особое значение. Регион переживает период масштабных экономических преобразований, связанных с развитием транспортно-логистических коридоров, энергетики, промышленности и цифровой экономики. Реализация этих задач невозможна без квалифицированных кадров и сильных научных школ.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что интеграция тюркского мира приобретает новое содержание. Если прежде главным объединяющим фактором выступало общее историко-культурное наследие, то теперь к нему добавляется интеллектуальное партнерство, основанное на знаниях, исследованиях и инновациях.

IX заседание министров образования государств – членов Организации тюркских государств продемонстрировало стремление стран выстраивать сотрудничество не только на основе общей истории, но и через совместное развитие науки, образования и технологий. А значит, формирование общего будущего тюркского мира идет сегодня в университетских аудиториях, научных лабораториях и международных исследовательских проектах.