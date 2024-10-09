Осенью в армию призовут более 20 тыс. новобранцев

На фоне последних трагических случаев в казахстанской армии больше всего общественность интересует вопрос: гарантируют ли в Минис­терстве обороны безопас­ность тем, кто уже служит или планирует вступить в ряды военнослужащих? В профильном ведомстве заверяют, что созданы благоприятные условия для прохождения срочной службы.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На брифинге в СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев сообщил, что для профилактики правонарушений в воинской среде внедрены новые подходы в работе с личным составом. Во всех воинских частях установлены системы видеонаблюдения. Регулярно проводятся социологические опросы. Работают психологи.

– Члены семей вправе осуществлять посещение своих близких родственников из числа военнослужащих срочной службы для ознакомления с их жизнью и бытом. Активно функционирует сервис «Отбасымен бейнеқонырау», обеспечивающий видеосвязью солдат с их родными и близкими. Во всех подразделениях созданы социальные чаты для общения командиров с родителями солдат, – сказал спикер.

Официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин добавил, что для благоприятного прохождения срочной воинской службы с первых дней новобранцев берут на особый контроль. Они сначала проходят курсы молодого бойца. Соответствующую работу с ними проводят командиры, офицеры-воспитатели, психологи, также в этом процессе задействованы представители военной полиции и медики.

– Мы активно взаимодействуем с Комитетом солдатских матерей, представители которого могут посетить воинскую часть для проверки быта и условий прохождения службы солдатами. Мы отмечаем увеличение количества молодых людей, желающих вступить в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы. 1 500 отслуживших в 2022 и 2023 годах ребят сейчас обучаются в гражданских вузах страны на бесплатной основе. С 2025 года абитуриенты из числа прошедших воинскую службу смогут рассчитывать на места в общежитиях и стипендии, – отметил Руслан Жангулин.

Ежегодно на срочную воинскую службу в ВС РК и другие воинские формирования призывают 35–40 тыс. человек. В этом году эта цифра составит 40 202. В рамках осенней призывной кампании планируется призвать более 20 тыс. молодых людей от 18 до 27 лет. Из этого числа в Вооруженные силы будут направлены около 10 тыс. новобранцев, порядка 7 тыс. поступят на службу в Национальную гвардию, а Пограничная служба Комитета национальной безопасности примет 3 200 человек.

Кроме того, Министерство по чрезвычайным ситуациям пополнится 317 новобранцами, 290 будут направлены в Службу государственной охраны.

В Министерстве обороны также напомнили, что воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями.