Возврат активов: 5 млрд тенге направили на водопровод в Актюбинской области

В рамках реализации поручений Главы государства по возврату незаконно выведенных за рубеж активов, а также направлению этих средств на развитие страны правительство продолжает финансирование социально значимых объектов в регионах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Специального государственного фонда выделено 5 млрд теңге на строительство группового водопровода от Сарыбулакского месторождения подземных вод в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект направлен на обеспечение водоснабжением микрорайонов Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 города Актобе, где продолжается жилищное строительство и растет нагрузка на коммунальные сети.

Сарыбулакское месторождение расположено в 56 км от областного центра. В рамках проекта здесь пробурят и обустроят 20 артезианских скважин, построят групповой водопровод и подведут сети к жилым массивам. Строительные работы начнутся уже в этом году.

После ввода объекта в эксплуатацию дополнительный объем подачи воды составит до 70 тыс. м3 в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей города Актобе, а также районов Алға и Муғалжар, включая до 25 тыс. м3 воды в сутки для покрытия растущих потребностей развивающихся микрорайонов областного центра. Разведанных запасов Сарыбулакского месторождения достаточно для стабильного водоснабжения региона в течение последующих 30 лет.