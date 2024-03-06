Оштрафованы чиновники

Среди привлеченных к ответственности – два заместителя акима области Улытау, аким города Жезказгана, и. о. акима Улытауского района, заместители акимов Жезказгана и Сатпаева, руководители управлений образования и здравоохранения, а также и. о. руководителя департамента государственных доходов по области Улытау, сообщили в региональной прокуратуре.

Чиновники были привлечены к адмответственности по фактам невыполнения законных требований прокурора, его неуведомления и непринятия мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора. На данный момент виновные лица выплатили административные штрафы на общую сумму 1,5 млн тенге.