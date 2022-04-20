Статьи
ОСИлим ли?
Майра Касенова, председатель общественного комитета обслуживающих организаций города Нур-Султана

Переход к новой системе управления жилым фондом несет немало рисков.

В 2019-м внесением изменений в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйст­ва был введен принцип «один дом – одно ОСИ». Однако еще в законе 1997 года, в который за время его действия внесли более 60 поправок, эта формула уже значилась, и при желании собственники квартир могли избрать подобную форму управления жилым фондом. Зачем разработчик решил вводить данную норму в жизнь принудительно, непонятно.

На стадии разработки хотели следовать принципу «один дом – один счет – один цифровой след». С цифровизацией не получилось сразу: в регионах из-за проблем со скоростным Интернетом не удалось запустить приложения для общедомовой коммуникации.

Далее. При рассмотрении проек­та закона в Парламенте не были учтены особенности многоэтажных жилых домов (МЖД), а ведь их содержание напрямую зависит от года постройки, состояния сетей, процента износа. Чем дольше экс­плуатируется МЖД, тем большая сумма нужна на его содержание. Соответственно, будут увеличены тарифы, целевые и одномомент­ные аварийные сборы, и все это ляжет на плечи собственников.

Тем более уже сейчас неплательщики агитируют жильцов не платить в КСК, мол, их и так скоро уберут, а ОСИ и ПТ начнут работу с нуля, хотя это не так. Поэтому во многих домах миллионные долги, что резко затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ.

В настоящее время остро стоит вопрос о подготовке жилья к следующему отопительному сезону. Кто будет заключать договоры с тепловиками, проводить ремонтные работы на тепловых узлах, отвечать за бесперебойное отопление в зимнее время?

Тридцатиградусный мороз спросит жестко. Не исключена возможность разморозить дом, поставить под удар жизнедеятельность наших граждан и их детей. А ремонтировать кровлю летом кто будет? Ведь в июле КСК заставят отдать ключи от объектов.

Право обслуживания передается сервисным компаниям. Уже появились такие «сервисники», не имеющие ни персонала, ни материально-технической базы, ни финансового капитала. Они, как посредники, собираются нанимать на стороне случайных сезонных рабочих для выполнения работ, отсюда и качество ремонта, и гарантия. По закону, кстати, сервисные компании не несут никакой ответственности.

Вызывает опасение и такой момент: при прекращении работы КСК в госорганах остаются их БИН, ЭЦП, банковские счета. При регистрации ОСИ появляются новые, и это на одном и том же объекте. Когда понадобятся деньги на фасад, кровлю, лифты, по какому счету они будут списаны, неизвестно.

Даже в крупных городах выявляются грубейшие факты, несущие риски. А что творится в регионах? Поэтому мы просим срочно отозвать закон на доработку, а именно – оставить все обслуживающие организации и параллельно, по желанию собственников, создавать ОСИ и ПТ. Изначально в законопроекте была прописана именно такая формулировка, но при рассмотрении в Сенате остались только ОСИ и ПТ в обязательном порядке.

Данный вопрос имеет политический характер, так как будут затронуты интересы огромной массы людей, чье жилье может прийти в негодность. И тогда это повлечет за собой обоснованные волнения среди людей.

Письменное обращение мы подали в Администрацию Президента РК, где указали, что исполнение данного закона несет за собой большие риски. Акиматы, местные монополисты – «Астана-Теплотранзит», «Астанаэнергосбыт», «Су арнасы», «Спец Автотранспорт» – уже в растерянности. В некоторых домах созданные ОСИ, проработав два-три месяца, побросали свои дела, так как вся ответственность, вплоть до уголовной, при форс-мажорных обстоятельствах ложится на них. Люди не справились, испугались. А дома остались бесхозными. При авариях жильцы звонят напрямую в акимат, в службу 109.

В течение года в столице уже происходили форс-мажорные ­обстоятельства, в частности, были пропущены сроки подготовки к отопительному сезону. Из-за не­грамотности председателей ОСИ, которые думали, что будут только составлять протоколы собраний, а не контролировать работу теплового и водного узла, электрической щитовой, следить за уровнем воды в колодцах, состояние технических сетей осталось бесконтрольным.

В одном случае даже возникла угроза взрыва теплового узла из-за неграмотного управления. Пос­ле таких мытарств 3–4 ОСИ и ПТ сложили свои полномочия. Теперь страдают жильцы, а дома постепенно приходят в аварийное состояние.

Реформа правильная в том, чтобы собственники квартир осознали и взяли на себя всю ответственность за содержание многоквартирного дома. Но как она претворяется на практике, большой вопрос. Если бы КСК и ИП, которые имеют большой опыт, могли бы работать параллельно с ОСИ и ПТ, можно было бы сравнивать, оказывать помощь друг другу, делать выводы. И главное, не появлялось бы столько «липовых» сервисных компаний.

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
К ответу, если туалета нет
Заветные кресла в совете
Ветер прошлого над крепостными стенами
​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение
Фундамент для родной словесности
В шаге от остановки
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Статьи
Чтобы не выпал «третий сектор»
Статьи
Управлять домом со смартфона
Статьи
Первый блин не комом
Статьи
В шаге от остановки
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021