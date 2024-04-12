Грузчик получил тюремный срок за кражу вещей в аэропорту Алматы

Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29-летний грузчик склада временного хранения аэропорта занимался неоднократным хищением имущества по международным направлениям «Алматы-Дубай», «Алматы-Прага» и «Алматы-Гонконг».

С января по март текущего года совершил кражи на общую сумму 7,6 млн тенге.

Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства.