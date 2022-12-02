Осужденная на 7 лет Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда

Решением суда Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве памятника Абаю.

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В Атырау бывший заместитель акима области Бакытгуль Хаменова, осужденная на 7 лет лишения свободы, обжаловала решение суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда Атырауской области, Бакытгуль Хаменова и её защита подали апелляционную жалобу, оспаривая решение суда первой инстанции.

Напомним, 10 декабря 2021 года бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге.

Судебный процесс в отношении Хаменовой, Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова, которого подозревают в даче взятки, начался 11 августа 2022 года.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Лаура Асанова запросила для Бакытгуль Хаменовой 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Столько же сторона обвинения просит назначить и бывшему руководителю областного управления культуры Акылбеку Рыскалиеву. А для главы частной компании прокурор запросила 4 года колонии.

Решением суда Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве памятника Абаю. Она признана виновной по статье 366 Уголовного Кодекса РК «Получение взятки». Также Хаменова пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Суд учел то, что Бакытгуль Хаменова имеет на попечении двух малолетних детей. В связи с этим, отбывание назначенного судом наказания отсрочено на 3 года.