Прокурор запросила 7 лет лишения свободы для Бакытгуль Хаменовой

Прокурор запросила 7 лет лишения свободы для бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.kz.

Сегодня, 31 октября, по делу Хаменовой начались прения сторон. Прокурор Лаура Асанова зачитала обвинительную речь.

«Назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Құрмет». Ко времени содержания под стражей Хаменовой зачесть срок наказания из расчета 1 день под стражей за 1,5 дня. В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет», – заявила прокурор.

7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности прокурор также попросила для бывшего главы областного управления культуры Акылбека Рыскалиева.

Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор предлагает наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Напомним, 10 декабря 2021 года Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 млн тенге.

14 декабря прошлого года Специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест. Через 8 дней суд в отношении нее санкционировал арест на два месяца.

31 мая 2022 года дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд.

Суд над бывшей чиновницей начался 11 августа этого года.