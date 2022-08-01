Осужденный напал на сотрудников колонии в Жамбылской области

В РГУ "Учреждение ЖД-158/7" департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской области во время утренней проверки один из осужденных напал на сотрудников администрации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КУИС МВД РК.

"Осужденный, совершивший нападение на сотрудников, изолирован в дисциплинарный изолятор. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации. Комитетом уголовно-исполнительной системы назначена служебная проверка", - проинформировали в Комитете уголовно-исполнительной системы.

Пострадавшим в результате происшествия оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как "стабильное", добавили в пресс-службе.