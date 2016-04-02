От Атланты до Лондона: как бились казахстанские боксеры на ОИ

Ерзат Сергазин
Фото ©AFP
В преддверии главного старта планеты в Рио-де-Жанейро, куда мужская сборная РК по боксу впервые в истории отправится в полном составе
интернет-редакция Кazpravda.kz предлагает ретроспективу: как казахстанские боксеры  выступили на последних пяти Олимпийских играх. 

На дебютные Игры в Атланту-1996 в составе отечественной дружины отправились: Болат Жумадилов (51 кг), Бектас Аубакиров (54 кг), Бахтияр Тлегенов (57 кг), Болат Ниязымбетов (63, 5 кг), Нуржан Сманов (67 кг), Ермахан Ибраимов (71 кг), Василий Жиров (81 кг), Михаил Юрченко (свыше 91 кг).

В итоге наша команда выиграла 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Первый олимпийский чемпион по боксу РК Василий Жиров вместе с тренером Александром Апачинским 

В Сидней в 2000 году защищать честь Казахстана наши боксеры отправились в составе 7 человек: Болат Жумадилов (51 кг), Бекзат Саттарханов (57 кг), Нуржан Каримжанов (60 кг), Данияр Мунайтбасов (67 кг), Ермахан Ибраимов (71 кг), Олжас Оразалиев (81 кг) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг). Эта Олимпиада стала пока что самой успешной для казахстанских боксеров. 

В Атланте Ермахан Ибраимов выиграл "бронзу", а в Сиднее – "золото"

В Австралии мы брали не количеством, а качеством. Казахстанские боксеры дружно, без потерь, прошли в четвертьфиналы, а в решающие матчи пробились 4 атлета. В итоге на родину наши боксеры вернулись с двумя золотыми (Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов) и двумя серебряными медалями (Болат Жумадилов и Мухтархан Дильдабеков).

Безвременно ушедший от нас Бекзат Саттарханов – кумир для многих молодых боксеров

В 2004 году на Олимпиаду в Афины наши мастера кожаной перчатки отправились в составе 8 боксеров: Мейржан Рахимжанов (51 кг), Галиб Джафаров (57 кг), Серик Елеуов (60 кг), Нуржан Каримжанов (64 кг), Бахтияр Артаев (69 кг), Геннадий Головкин (75 кг), Бейбут Шуменов (81 кг), Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).

По итогам ОИ в копилке казахстанской дружины был полный комплект наград - 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронза".

В Афинах Бахтияр Артаев спас репутацию не только нашего бокса, но и всего казахстанского спорта 

В 2008 году на главные старты четырехлетия в Пекин сборная РК отправилась в составе 10 боксеров, выступавших в 11 весовых категориях: Биржан Жакипов (48 кг), Мират Сарсембаев (51 кг), Канат Абуталипов (54 кг), Галиб Джафаров (57 кг), Мерей Акшалов (60 кг), Серик Сапиев (64 кг), Бахыт Сарсекбаев (69 кг), Бахтияр Артаев (75 кг), Еркебулан Шыналиев (81 кг), Руслан Мырсатаев (свыше 91 кг).

Казахстанцы выиграли 1 золотую и 1 бронзовую награды.


Олимпийский чемпион Пекина Бахыт Сарсекбаев

На последних Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне, Казахстан представляли 9 боксеров (всего 10 весовых категорий): Биржан Жакипов(49 кг), Ильяс Сулейменов (52 кг), Канат Абуталипов (56 кг), Гани Жайлауов (60 кг), Данияр Елеусинов (64 кг), Серик Сапиев (69 кг), Данабек Сужанов (75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг).

В итоге наши соотечественники взяли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Самый титулованный боксер в истории Казахстана – Серик Сапиев

В олимпийском Рио-де-Жанейро не должна прерваться золотая традиция казахстанского бокса – брать медали высшей пробы на всех Олимпиадах с участием сборной РК.

