От дипломатии к инвестициям: как Казахстан расширил географию зарубежного капитала

За семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева в Казахстан поступило $162,1 млрд прямых иностранных инвестиций. По мнению консультанта ОБСЕ по вопросам коммуникаций в Казахстане, главного менеджера Службы внешних коммуникаций Казахстанского фонда устойчивости Айбара Олжаева, значительную роль в привлечении капитала сыграла инвестиционная дипломатия, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Айбар Олжаев отмечает, что во внешней политике Касым-Жомарта Токаева есть одна не всегда заметная, но чрезвычайно важная для экономики особенность. Значительная часть зарубежных визитов Главы государства не ограничивается политическими переговорами.

В странах пребывания Президент проводит отдельные встречи с представителями крупного бизнеса, инвестиционные круглые столы, приглашает конкретные компании работать в Казахстане. Впоследствии многие из этих переговоров превращаются в инвестиционные соглашения, строительство заводов, электростанций, логистических центров или непосредственно в приток капитала.Теперь эту корреляцию можно проверить в цифрах.

«Согласно статистике Национального банка, обновленной 30 июня 2026 года, общий объем притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2019–2025 годах составил около $155,8 млрд. В первом квартале 2026 года поступило еще $6,3 млрд. Если учитывать, что Касым-Жомарт Кемелевич возглавил государство в марте 2019 года, то в первом квартале 2026 года завершились полные семь лет его президентства. Таким образом, за семь лет в страну поступило $162,1 млрд инвестиций. В среднем — около $23 млрд ежегодно. Можно проследить и динамику по годам: в 2019 году было привлечено $24,4 млрд, в 2020-м — $17,2 млрд, в 2021-м — $23,8 млрд, в 2022-м — $28,2 млрд, в 2023-м — $23,9 млрд, в 2024-м — $17,9 млрд, а в 2025-м — $20,5 млрд. В первом квартале 2026 года привлечено еще $6,3 млрд», — сказал Айбар Олжаев.

Рекордным стал 2022 год, когда объем прямых иностранных инвестиций достиг $28,2 млрд. По словам эксперта, именно в этот период Президент Токаев практически без остановки совершал зарубежные визиты, сопровождавшиеся активной работой с международным бизнесом.

«Президент практически без остановки совершал зарубежные визиты. И каждый такой визит, судя по последующим результатам, давал экономический эффект, который можно измерить в конкретных долларах. Это и есть наглядный, осязаемый результат инвестиционной дипломатии. Если говорить по странам, то после визитов Президента в Южную Корею, Германию, Турцию, Саудовскую Аравию, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты объем инвестиций из этих государств увеличился в два раза. Особенно впечатляющие показатели продемонстрировали Катар и Китай. До 2023 года инвестиции Катара в Казахстан составляли всего $9 млн, а в 2025 году достигли $1,26 млрд, увеличившись в 14 раз. Китай же поднялся до уровня стратегического инвестиционного партнера. Если в 2019 году КНР инвестировала в Казахстан $1,69 млрд, то в 2025-м из соседней страны было привлечено уже $2,83 млрд. В этом году рекорд может быть обновлен», — отметил эксперт.

Спикер также обращает внимание на то, что результаты инвестиционной политики необходимо оценивать с учетом глобальной экономической ситуации, в которой Казахстану приходилось конкурировать за капитал.

«Важно понимать и контекст. Касым-Жомарт Токаев пришел к руководству страной в период, когда мировая экономика переживала серьезные потрясения: пандемия остановила производство и торговлю, ускорилась инфляция, кризис охватил рынки капитала, началась война и против России были введены санкции. Ни один год его президентства нельзя назвать безмятежным. Цена на нефть долгое время не поднималась выше $60–65 за баррель. Весь мир, включая развитые государства, активно конкурировал за свободный капитал и инвестиции. В таких условиях ежегодное привлечение в среднем $23 млрд инвестиций для Казахстана было практически подвигом. Для этого требовалось лично встречаться с представителями бизнеса каждой страны, вести переговоры с руководителями конкретных компаний. Токаев сумел заинтересовать инвесторов и убедить их в перспективах Казахстана», — подчеркнул Айбар Олжаев.

По словам эксперта, в ходе таких переговоров речь шла не только об общих намерениях, но и о конкретных условиях реализации инвестиционных проектов.

«Речь шла не о пустых обещаниях, а о конкретных цифрах, дорожных картах и гарантиях. Инвесторы поверили. И сегодня, судя по результатам, у них нет оснований сожалеть о решении прийти в Казахстан. Страна стала для них прибыльной площадкой, обеспечивающей реальные дивиденды», — сказал он.

Главным результатом этой работы Айбар Олжаев считает изменение инвестиционной карты страны, которая сохранила сотрудничество с традиционными инвесторами, одновременно значительно расширив круг новых партнеров. Если раньше среди основных инвесторов доминировали США и Нидерланды, то теперь к ним добавились такие новые крупные игроки, как Южная Корея, Сингапур, Катар.

Расширение круга зарубежных партнеров позволяет Казахстану диверсифицировать источники капитала и укреплять экономические связи с различными регионами мира. При этом инвестиционная дипломатия становится неотъемлемой частью внешнеэкономической политики страны, связывая дипломатические контакты с конкретными проектами и капиталовложениями.