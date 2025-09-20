В XXI веке глобальная конкуренция касается не только нефти и газа – на первый план выходят пшеница, вода и климат, отмечает Айдарбек Ходжаназаров в своем интервью на сайте Eureporter, передает Kazpravda.kz

Мировая продовольственная система испытывает беспрецедентное давление: конфликты, изменение климата и сбои в цепочках поставок довели уровень продовольственной небезопасности до рекордных отметок. По данным ФАО, в 2023 году 733 миллиона человек испытывали голод, а производство продуктов питания к 2050 году должно вырасти как минимум на 60%, чтобы удовлетворить глобальный спрос. Это уже не просто гуманитарный вопрос – это вопрос геополитики. Еда становится новой нефтью.

И в этой новой эпохе Казахстан тихо позиционирует себя как прагматичный, нейтральный и всё более стратегический поставщик продовольствия – страна, некогда «запертая на суше», превращается в «foodlocked», и вполне может стать частью ответа на глобальный дисбаланс в сфере продовольственной безопасности.

Спящий гигант пробуждается

С 180 миллионами гектаров сельхозугодий, более 75% из которых пригодны для обработки, Казахстан является одной из самых богатых в ресурсах стран с точки зрения аграрного потенциала. Он входит в топ-10 мировых экспортёров пшеницы и в 2023 году поставил 9,2 млн тонн зерна. Экспорт муки вырос на 20%, а переработка масличных культур добавила $400 млн к доходам страны. Но речь уже идёт не только о сырье. Казахстан целенаправленно переходит к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и формирует институциональную базу для полноценной агробизнес-трансформации.

В 2024 году только государственные инвестиции в сельское хозяйство превысили $500 млн, включая субсидии, развитие ирригации, налоговые льготы и цифровые системы мониторинга. По данным Минсельхоза, средняя урожайность в ключевых регионах за десятилетие выросла на 15%. Национальная сеть зерновых резервов и механизмы закупок помогли стабилизировать цены на рынке и повысить доходы фермеров.

Тихая продовольственная дипломатия Казахстана

В то время как другие полагаются на громкую дипломатию, Казахстан идёт тихим путём – основанным на прагматизме, устойчивости и логистической находчивости. В 2024 году Казахстан обеспечил треть всех закупок зерна, сделанных Исламской организацией продовольственной безопасности (IOFS), в основном по долгосрочным контрактам, которые принесли более $400 млн. Это делает Казахстан не просто продавцом, а стратегическим гарантом продовольственных резервов мусульманского мира.

Такое развитие событий не случайно. Казахстан углубил сотрудничество с ФАО ООН, Всемирной продовольственной программой (WFP) и Исламским банком развития, позиционируя себя в русле глобальных усилий по формированию прозрачных и устойчивых продовольственных систем. На национальном уровне аграрная трансформация определена как ключ к экономической устойчивости страны.

В мире, расколотом войной и недоверием, Казахстан использует «тихую продовольственную дипломатию», чтобы обрести новое влияние. Когда контейнер с казахстанской пшеницей прибывает в Карачи или Дубай, он пересекает пустыни, минует разрушенные коридоры и восстанавливает связи на фрагментированных рынках. Эти маршруты – когда-то второстепенные – становятся новыми артериями глобальной устойчивости.

В своём последнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что агробизнес должен стать одним из ключевых драйверов роста Казахстана. Это отражает целенаправленный сдвиг в политике: цель Казахстана – не только оставаться крупным экспортёром зерна, но и развивать переработку. Поддержка фермеров, инвестиции в ирригацию и цифровизацию, а также внимание к устойчивости совпадают с приоритетами Европейского зелёного курса (Green Deal) и открывают новые возможности для партнёрства.

Почему именно Казахстан?

Может возникнуть вопрос: почему Казахстан, а не, скажем, Австралия или Канада? Ответ заключается в географии, нейтралитете и адаптивности.

География: в отличие от морских экспортёров, Казахстан соединяет Центральную Азию, Ближний Восток и Китай. Он является опорой Транскаспийского маршрута – важной альтернативы нарушенному Чёрноморскому коридору. В 2024 году экспорт в китайский Синьцзян вырос на 60%, а маршруты через Иран открыли доступ в Индию и Пакистан.

Нейтралитет: внешняя политика Казахстана сбалансированна и неконфронтационна – ценное качество в условиях глобальной поляризации. В то время как Австралия и Канада всё чаще вовлечены в политические блоки, Казахстан предлагает нейтральный, стабильный и прагматичный вариант.

Гибкость: Казахстан готов адаптироваться. Когда-то «советские реликты» – госзакупочные агентства – теперь выступают стабилизаторами рынка. Фермеры получают предсказуемые цены, а импортёры – надёжные поставки.

По оценкам ОЭСР, страны, которые обеспечат прозрачность продовольственной политики и не будут вводить экспортные запреты, станут предпочтительными партнёрами в будущих сделках. Казахстан активно движется в этом направлении.

Инфраструктура: узкое место и прорыв

Потенциал Казахстана реален – но есть и ограничения. Пропускная способность портов Актау и Курык ограничена 3 млн тонн в год, в то время как спрос превышает 7 млн. Транскаспийские транспортные издержки достигают $80 за тонну, что снижает конкурентоспособность по сравнению с российским или турецким зерном.

Тем не менее инвестиции в эту сферу могут дать колоссальный эффект. По оценкам экспертов, модернизация инфраструктуры стоимостью $700 млн может приносить $500 млн ежегодной выручки. Кроме того, климатическая нестабильность уже приводит к потере до 10% урожая в засушливые годы, что подчёркивает необходимость страхования урожаев и фондов стабилизации цен – оба механизма сейчас разрабатываются.

Аграрный подъём Казахстана – это не краткосрочный манёвр, а долгосрочная стратегия. Страна глубже интегрируется в платформы ЕС, Китая и Организации исламского сотрудничества. При последовательных инвестициях и модернизации Казахстан может превратиться в опорный логистический хаб продовольственного распределения по всей Евразии.

В мире, где царят разобщённость и растущее продовольственное неравенство, Казахстан – не просто поставщик, а стабилизирующая сила. Его «тихая продовольственная дипломатия» показывает, как средние державы могут вести за собой не через доминирование, а через надёжность.

И в этой новой гонке – где пшеница может оказаться важнее нефти – Казахстан становится страной, за которой стоит внимательно следить.